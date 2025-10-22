Hamilton et Ferrari : l’espoir grandit mais le podium lui résiste encore

Lors du dernier Grand Prix aux États-Unis, Lewis Hamilton a affirmé se sentir de plus en plus à l’aise au volant de la Ferrari, mais il estime aujourd’hui que le podium reste encore lointain après avoir terminé quatrième lors de la course disputée le week-end dernier à Austin.

Ferrari n’a encore remporté aucune course cette année, et Hamilton est toujours à la recherche de son premier podium. À Austin, Hamilton a terminé derrière son équipier Charles Leclerc, troisième, et le septuple champion du monde a constaté des progrès.

"Si proche, mais encore si loin..." a répondu Hamilton quant à la perspective de monter lui aussi au moins une fois sur un podium en rouge lors des 5 dernières courses.

"La tendance est clairement à la hausse, nous allons dans la bonne direction. Je me sens nettement mieux dans la voiture et je vais certainement pouvoir approfondir les choses ces prochains jours, essayer de comprendre comment tirer davantage de performances de la voiture. La mettre dans une position légèrement meilleure, mais dans l’ensemble, c’est déjà très bien. L’équipe a fait un excellent travail à Austin."

"Je dirais simplement que j’ai besoin de constance. Si je peux terminer dans la même position, ou même monter sur le podium à un moment donné, notre objectif qui est simplement de terminer devant les Mercedes pourra être réalisé."

"Si je peux aider l’équipe à décrocher la deuxième place au classement constructeurs, ce serait une bonne fin d’année."

Ferrari a réalisé une bonne performance sur un circuit où elle avait terminé première et deuxième l’année dernière, mais Hamilton n’est pas sûr qu’elle sera compétitive à Mexico, même si la Scuderia y a remporté sa dernière victoire en 2024.

"C’est vraiment difficile à prédire. D’un week-end à l’autre, Mercedes a remporté la dernière course, puis à la dernière course, ils étaient derrière nous. Il est donc vraiment très difficile de comprendre pourquoi, et pourquoi il y a ces fluctuations, mais nous espérons simplement que notre voiture sera meilleure cette semaine."

Leclerc s’interrogeait également sur les chances de Ferrari au Mexique, compte tenu des performances de l’équipe jusqu’à présent cette saison.

"Je veux toujours croire que nous pouvons gagner une course avant la fin de la saison. Mais encore une fois, je pense que nous devons être réalistes quant à notre situation et je ne pense pas que nous ayons la voiture pour y parvenir. Je pense que ce week-end a été parfait pour l’équipe et je serais surpris si nous pouvions faire mieux d’ici la fin de l’année. Mais nous allons prendre les courses les unes après les autres et voir ce que nous pouvons faire."