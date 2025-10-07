Aston Martin F1 salue les ’superbes dépassements’ de ses pilotes à Singapour

Aston Martin F1 a signé un bon résultat à Singapour avec la septième place de Fernando Alonso, tandis que Lance Stroll était 13e à l’arrivée. Andy Cowell, le directeur de l’équipe, est satisfait d’avoir vu une course d’attaque de l’Espagnol, et une gestion des pneus très solide du Canadien.

"Singapour est connu pour ses voitures de sécurité et son manque de dépassements, mais le soir de la course, il n’y a pas eu de voitures de sécurité et Fernando et Lance ont effectué de nombreux dépassements !" a déclaré Cowell.

"La piste légèrement humide nous a incités à démarrer avec les deux voitures en pneus tendres, ce qui s’est avéré être la bonne décision au vu du déroulement de la course. Lance a fait un travail fantastique en gérant les pneus tendres pendant 38 tours, attendant une éventuelle voiture de sécurité avant de passer aux pneus médium jusqu’à la fin, gagnant sept places grâce à de superbes dépassements."

"Fernando a également effectué ses dépassements sur la piste, et sa 7e place lui a valu d’être élu pilote du jour par les fans. L’équipe a fait un excellent travail en matière de choix de pneus, de niveaux de refroidissement et de stratégie pour optimiser les performances en course."

Après des courses difficiles, Aston retrouve de bons résultats, et Cowell espère continuer sur cette lancée lors de la prochaine course : "Nous tirons de cette expérience une source d’encouragement et nous chercherons à poursuivre sur cette lancée à Austin."