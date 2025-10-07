Haas F1 a eu ’beaucoup de travail’ pour terminer neuvième à Singapour
Komatsu est soulagé d’avoir eu "enfin un bon week-end"
Haas F1 a connu un week-end mitigé à Singapour, avec une neuvième place pour Oliver Bearman et une 18e pour Esteban Ocon. Ayao Komatsu, le directeur du team, note que le résultat du Britannique a été difficile à aller chercher.
"Je suis heureux que nous ayons enfin réussi à passer un bon week-end. En tant qu’équipe, cette course a été difficile, mais convertir la 9e place en qualifications d’Ollie en une 9e place en course et en points a demandé beaucoup de travail" a déclaré le Japonais.
"C’est dommage d’avoir été dépassé par Alonso, mais au final, il avait un bon rythme et Aston Martin était rapide. Nous avons bien géré le week-end et je suis très heureux pour toute l’équipe, ainsi que pour Ollie."
Komatsu s’étonne d’avoir vu Fernando Alonso dépasser Bearman malgré le train DRS : "Oui, il est difficile de dépasser dans un train DRS, mais Alonso a réussi à le faire, nous devons donc voir si c’est une caractéristique de la voiture ou autre chose."
Ocon a été rapide mais a été gêné à deux reprises en Q1, par son harnais et par un drapeau jaune, et Komatsu relativise les difficultés du Français : "Du côté d’Esteban, le point positif est qu’il a été rapide dans toutes les séances d’essais, il a donc le rythme."
"Dans l’ensemble, je suis très heureux de quitter Singapour avec deux points. À Austin, je compte bien poursuivre sur cette lancée : nous voulons que nos deux pilotes marquent des points pour notre course à domicile."
