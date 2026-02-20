Aston Martin F1 et Honda peinent à cacher le fiasco de leur préparation

Les essais de pré-saison d’Aston Martin F1 ont pris fin de manière anticipée à Bahreïn, malgré plus de deux heures de roulage encore disponibles lors de la dernière journée.

L’écurie basée à Silverstone a confirmé vers 14h40 que Lance Stroll ne reprendrait pas la piste. Le Canadien n’a couvert que six tours lors de cette ultime journée avant le coup d’envoi de la saison à Melbourne, mettant prématurément un terme au programme d’essais de l’équipe.

Entre le shakedown privé au Circuit de Barcelone, où Aston Martin est arrivée en retard, et les six jours d’essais officiels disputés à Sakhir, l’AMR26 n’a parcouru qu’un peu plus de 400 tours. Un chiffre particulièrement faible, surtout en comparaison avec Mercedes, qui a déjà dépassé les 1000 tours à ce stade de la préparation.

Mercedes F1 a en effet cumulé 5484 kms avant la dernière journée alors qu’Aston Martin F1 termine ses essais avec 2115 kms en tout...

Cette différence illustre l’ampleur des difficultés rencontrées par Aston Martin, confrontée à une série de problèmes touchant à la fois le groupe propulseur et la boîte de vitesses. Des inquiétudes existent également autour du concept aérodynamique initial, première création d’Adrian Newey pour l’équipe.

L’interaction entre une carrosserie extrêmement compacte et le nouveau moteur Honda pose également question. Le moteur, jugé à la fois peu puissant et peu fiable, souffrirait en outre de problèmes de refroidissement, aggravant encore la situation.

Lors de la deuxième journée du dernier test, Fernando Alonso n’a pu effectuer que 68 tours avant que la monoplace ne s’immobilise en piste. Honda a reconnu sa responsabilité, expliquant que l’incident était lié à la batterie, tout en confirmant que Stroll serait limité en piste aujourd’hui. Ses six tours seulement sont toutefois restés bien en deçà des attentes, même les plus prudentes.

Au-delà de la fiabilité, le manque de performance inquiète également. La semaine dernière, Stroll a indiqué que l’AMR26 accusait un retard de quatre à quatre secondes et demie au tour par rapport aux équipes de tête.

A défaut d’avoir une première réaction de Newey, c’est Pedro de la Rosa, consultant de l’équipe, qui est allé au front devant les médias.

"Hier, nous avons rencontré des problèmes de batterie sur la voiture de Fernando. Honda effectue donc des simulations de tests sur le banc d’essai de Sakura. De ce fait, et en raison d’une pénurie de pièces, nous effectuerons aujourd’hui des essais très limités, courts et espacés d’au moins une demi-heure afin de nous permettre d’analyser les données en profondeur et de tester différents éléments. Nous n’effectuerons pas de longs relais aujourd’hui, c’est certain," annonçait-il le matin. Sans imaginer que cela se limiterait à 6 tours !

" Nous ne sommes clairement pas là où nous le souhaitions. Nous sommes l’équipe qui a bouclé le moins de tours lors des essais de pré-saison. Nous aurions préféré en faire beaucoup plus. Mais malgré ce faible nombre de tours, nous disposons d’une quantité considérable de données à analyser pour nous préparer au Grand Prix d’Australie," assure l’Espagnol.

"C’est un nouveau règlement, tout est nouveau : un nouveau partenaire, Honda, une nouvelle boîte de vitesses, une nouvelle suspension arrière. En réalité, nous maîtrisons déjà bien de nombreux aspects et nous savons précisément sur quels points de la voiture nous concentrer."

"Nous n’avons pas atteint nos objectifs. Nous aurions préféré boucler beaucoup plus de tours, mais ceux effectués nous indiquent une direction pour l’avenir. Il reste encore beaucoup de travail en coulisses."

De ce fait, De la Rosa et Aston Martin se préparent à un début de saison 2026 difficile, mais l’Espagnol a souligné que tous les services travaillent de concert pour progresser et devenir une force compétitive.

"Oui, bien sûr, ce sera délicat. Quand on part avec un handicap, c’est toujours plus difficile. Nous avons d’excellents partenaires, Honda, un campus fantastique et des équipes qui travaillent d’arrache-pied pour trouver le meilleur compromis possible pour l’Australie."

"Il nous suffit de travailler dur en nous appuyant sur ce que nous avons déjà appris durant cette pré-saison, et c’est considérable, et de repartir de là. Le chemin est long, la saison aussi, mais nous avons un objectif à atteindre."

Lance Stroll était évidemment désolé pour son équipe ce soir mais il veut l’encourager.

"Ces deux dernières semaines à Bahreïn ont été éprouvantes, et la courte durée de roulage d’aujourd’hui ne nous permet pas de conclure cette deuxième séance d’essais comme nous l’espérions. Il est clair que la voiture n’atteint pas le niveau de performance souhaité, et nous savons qu’il nous reste beaucoup de travail dans les semaines et les mois à venir. La saison est encore longue, et nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer ses performances."

"Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes sur la piste et à l’AMRTC pour le travail accompli jusqu’à présent. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais je sais à quel point cette équipe est déterminée. Nous resterons unis, nous relèverons le défi et nous continuerons à travailler jusqu’à obtenir les performances que nous recherchons."

Mike Krack, directeur sportif, conclut cet hiver de préparation très douloureux.

"Nous avons terminé notre programme d’essais à Bahreïn, et la principale difficulté a été de gérer des problèmes de fiabilité qui ont limité notre temps en piste. Cela nous désavantage à l’approche du début de saison, car nous n’avons pas pu réaliser toutes les tâches habituelles des essais hivernaux."

"Nous sommes conscients de l’ampleur du travail qui nous attend, et tous les membres de l’équipe savent sur quoi nous devons concentrer nos efforts pour améliorer la situation. Je tiens à remercier chaleureusement tous mes collègues qui ont travaillé sans relâche ces deux dernières semaines."

Mise à jour à 18h17 : Honda F1 a tout de même tenu à s’exprimer ce soir et à présenter ses excuses.

Shintaro Orihara, directeur général et ingénieur en chef de Honda sur circuit, a admis que l’objectif de kilométrage n’avait pas été atteint lors du deuxième test à Bahreïn et que Honda n’était pas satisfait en termes de performances et de fiabilité.

"Notre objectif principal lors des essais de cette semaine était d’accumuler les kilomètres au niveau du groupe propulseur, de vérifier la fiabilité du moteur et de recueillir des données. Nous avons recueilli des données avec succès ; cependant, nous n’avons pas atteint le kilométrage cumulé visé."

"Jeudi, nous avons identifié un problème au niveau du groupe propulseur, et nous avons tous uni nos efforts pour trouver une solution lors de notre dernière journée d’essais. Cette nuit et aujourd’hui, HRC Sakura, l’usine Aston Martin F1 de Silverstone et nos équipes à Bahreïn ont travaillé ensemble sur un plan d’essais limité, convenu d’un commun accord compte tenu de la pénurie de pièces."

"Cette semaine a été éprouvante, mais nous tenons à remercier l’équipe pour son soutien sur le circuit ainsi que tous ceux qui travaillent à distance au Japon et au Royaume-Uni."

"Globalement, nous ne sommes pas satisfaits de nos performances et de notre fiabilité actuelles. Cependant, nous travaillons tous ensemble à trouver des solutions à Sakura, Milton Keynes et Silverstone."