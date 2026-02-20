Haas F1 a ’gagné de la performance sans efforts’ à Bahreïn

Haas F1 a terminé ses essais hivernaux par une journée phénoménale de roulage, durant laquelle les deux pilotes ont dépassé les 900 kilomètres parcourus. Esteban Ocon avait le sourire en bouclant sa journée, et se félicitait de tout le programme bouclé.

Le pilote français tire un bilan très positif de la manière dont l’équipe est parvenue à accumuler des kilomètres et à progresser sans arrêt, que ce soit sur le plan de la performance ou de la fiabilité, au fil des journées d’essais.

"Je pense que cela a été un très bon test pour nous, mais depuis Barcelone. Chaque fois que nous avons mis la nouvelle voiture en piste, nous avons amélioré certaines choses" a déclaré Ocon.

"Je pense qu’une fois de plus, nous n’avons pas eu de problèmes majeurs avec la voiture aujourd’hui. Nous avons terminé le programme ainsi que les essais afin de continuer à travailler pour améliorer l’avant de la voiture, ce qui est positif."

"Nous avons gagné en performances et je pense que ces deux derniers jours ont été extrêmement productifs, car nous avons beaucoup appris sur la voiture et gagné de la performance sans efforts. J’ai donc hâte de courir à Melbourne et de voir ce que nous pouvons faire."

Le Français a été vu en pneus intermédiaires sur piste sèche, ce qui a été compliqué en termes d’adhérence, mais il explique pourquoi en plaisantant : "Une petite session de drift, c’était sympa ! Non, il s’agissait de différents tests dont l’équipe avait besoin et qui étaient obligatoires avant le début de la saison."

Oliver Bearman était lui aussi satisfait au terme d’une journée durant laquelle il a roulé sans aucun problème et a pu accélérer : "Nous avons connu des essais propres jusqu’ici sur le plan de la fiabilité, ce qui est la clé à ce stade de l’année."

"On a apporté des changements sur la voiture qui ont fonctionné comme on l’espérait, et les deux dernières journées ont été les plus productives que l’on ait connues avec la voiture. Nous avons fait des progrès très impressionnants et je suis fier de toute l’équipe."

"C’est difficile de dire où nous nous situons par rapport à nos rivaux mais le plan de roulage a été respecté, et tous les tests que nous voulions effectuer l’ont été."

Deux simulations de course importantes

Ayao Komatsu, le team principal de l’équipe, est satisfait d’avoir choisi de donner une demi-journée à chaque pilote, ce qui a permis de faire de dernières conclusions en termes de préparation.

"Les derniers essais pré-saison sont désormais terminés, et je dois dire qu’ils ont été très productifs. Chaque jour, nous avons beaucoup appris, améliorant un peu plus la voiture, et les deux pilotes ont très bien travaillé avec l’équipe, et leurs commentaires vont dans le même sens" a déclaré Komatsu.

"C’est vraiment bien de diviser la journée, matin et après-midi, puis de confirmer certaines choses, de trouver et de comprendre des éléments, afin d’obtenir plus de performances de la voiture. Je suis vraiment satisfait des progrès que nous avons réalisés, et notre fiabilité a été excellente."

"Bien sûr, tout ne s’est pas déroulé sans problème, mais c’est le propre des essais de pré-saison, et le point positif est que nous gérons cela de la bonne manière, en comprenant les performances et en mettant en pratique ce que nous avons appris."

Le Japonais est satisfait de ce qui a été accompli par Haas lors des trois semaines d’essais hivernaux, et même dès le shakedown : "En ce qui concerne les préparatifs de pré-saison, je pense que toute l’équipe a fait un excellent travail, donc merci à tous ceux qui ont participé à ce processus."

"Cela a demandé un effort considérable de passer de Fiorano à Barcelone deux jours plus tard, puis de là à Bahreïn, et maintenant au dernier jour d’essais. Nous avons réalisé des performances honorables avec la voiture et effectué deux simulations de course, ce qui est un très bon résultat."

"Le véritable défi commence maintenant, avant la première course à Melbourne, mais en tant qu’équipe, surtout en tant que plus petite équipe, je pense que nous pouvons être fiers de nous et du chemin parcouru."