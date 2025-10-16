McLaren F1 dévoile aussi sa livrée spéciale pour Austin

Après Haas F1, Racing Bulls et Aston Martin F1, McLaren a dévoilé à son tour ce soir une livrée spéciale pour le Grand Prix des États-Unis, inspirée du modèle d’intelligence artificielle de Google, Gemini.

Le moteur de recherche fait partie des sponsors du champion constructeurs, Chrome et Gemini apparaissant tous deux sur le capot moteur de la MCL39, selon les courses.

Pour Austin et Mexico c’est Gemini, l’intelligence artificielle de Google, qui sera mise à l’honneur avec du blanc irisé.

"La livrée irisée s’inspire de l’éclat de la palette de couleurs de Gemini et met en avant le rôle de Gemini en tant qu’assistant personnel, proactif et puissant, capable de libérer la créativité et d’inspirer et guider ses utilisateurs au quotidien," explique McLaren.

"Cette livrée et l’expérience dédiée aux fans s’inscrivent dans la campagne ’Never Stop Racing’ de McLaren et visent à transmettre le sentiment d’être ’dans la zone’."

Après avoir remporté leur deuxième titre consécutif de champions constructeurs, Oscar Piastri et Lando Norris espèrent prendre leurs distances avec Max Verstappen, qui revient en force et n’est plus qu’à 63 points de l’Australien au classement des pilotes.

Norris n’est qu’à 22 points de son coéquipier McLaren et espère également réduire l’avance de l’Australien au Texas.