Aston Martin F1 : Alonso surpris d’être en SQ3, Stroll en colère contre Verstappen

Fernando Alonso était lui-même surpris de se hisser jusqu’en SQ3 pour le Sprint de Miami demain.

Le pilote Aston Martin F1 s’élancera 10e demain sur la grille de la course courte, à deux places des points accordés au top 8.

"C’est un peu surprenant de se qualifier là où nous l’avons fait, car la voiture a encore des difficultés d’équilibre et n’est pas toujours constante. Mais dans l’ensemble, c’était une bonne journée. C’est la première fois que nous abordons la SQ3 cette saison, alors j’espère que nous pourrons maintenir cette dynamique. Seules les huit premières voitures marqueront des points demain, mais nous ferons de notre mieux, en espérant un peu de grabuge devant."

Pour Lance Stroll, 16e et éliminé en SQ1, le ton n’est pas le même. Et il était en colère contre Verstappen.

"Les qualifications Sprint ne se sont pas bien déroulées pour moi aujourd’hui : j’ai eu beaucoup de trafic dans mon dernier tour rapide et j’ai été un peu malchanceux avec [Max] Verstappen dans la dernière ligne droite. Il doit être pénalisé ! Tout cela m’a coûté quelques dixièmes et j’ai manqué de peu l’occasion d’accéder à la SQ2. On verra ce que demain nous réserve pour la course Sprint. J’espère que des opportunités se présenteront et que nous pourrons gagner des positions."