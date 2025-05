’Pas acceptable’, ’une blague’ : Doohan explose de colère contre Alpine F1

Pierre Gasly s’est qualifié 12e pour le Sprint de Miami, et le pilote Alpine F1 n’est pas très confiant pour signer un bon résultat dans la course de 100 kilomètres ce samedi. Le Français ne pense pas pouvoir revenir parmi les huit premiers et inscrire des points.

"Ce matin c’était difficile, on a fait de bons progrès en qualifs et on a réussi à faire fonctionner les choses. On aurait pu faire certaines choses mieux mais on a progressé par rapport à ce matin. Les week-ends de Sprint sont difficiles, on a fait des progrès mais on doit faire mieux" a déclaré Gasly. "Ce sera dur [de marquer] mais on doit faire mieux pour tenter de marquer dimanche."

De l’autre côté du garage, Jack Doohan a piqué une colère qu’on ne lui connaissait pas encore, ce vendredi à Miami après avoir été éliminé lors des qualifs Sprint, en SQ1. Après avoir dû attendre la voiture de Pierre Gasly, il a ensuite dû être poussé en arrière à cause de son équipier et a été renvoyé en bout de la file de voitures, ce qui l’a empêché de faire son tour.

De quoi lui faire perdre son calme dans la radio : "Ce n’est pas acceptable ! "Ce n’est pas acceptable ! Si vous l’envoyez avant moi, vous devez vous assurer qu’il est prêt. J’ai dû arrêter de tourner car il a failli me rentrer dedans, et vous m’avez fait éliminer de la Q1 ! C’est une blague !"

Après la séance, l’Australien était encore frustré : "Tout s’est joué sur le dernier tour rapide. Le feeling était bon mais j’ai été bloqué en sortant des stands, ce qui était un raté à cause de l’autre voiture, et je n’ai pas pu faire de dernier tour. Je n’ai pas eu l’occasion de faire de deuxième temps."

"Le premier tour était difficile, j’ai essayé de faire des choses différentes des essais libres, mais ce n’était pas un mauvais tour. Je pense qu’il y avait bien plus de temps à trouver avec la voiture pour le deuxième tour, mais on ne saura jamais."