Neuvième sur la grille du Sprint, Hadjar a atteint la SQ3 mais ’n’y croyait pas’

Isack Hadjar a encore signé une très belle performance lors de la qualification Sprint du Grand Prix de Miami. Le pilote Racing Bulls a signé le neuvième temps et a atteint la SQ3 sur un circuit qu’il ne connaissait pourtant pas.

"C’est pas mal ! On a fait une bonne séance ce matin, la voiture était un peu moins bien avec les conditions qui avaient changé. J’ai eu du mal en SQ1, j’ai corrigé le tir en SQ2 et je suis passé en SQ3 alors que je n’y croyais pas. J’étais dans le mauvais wagon et j’étais pas loin de ne pas passer la ligne" a déclaré le Français, qui vise le point de la huitième place au Sprint.

"Ca va être ça, et il y a un point à prendre. Albon part juste devant nous, je vais essayer de le prendre au départ, et si ce n’est pas au départ ça va être très compliqué."

Interrogé par Canal+ sur son ressenti face à la première place d’Andrea Kimi Antonelli et la confirmation du talent des jeunes pilotes cette année, Hadjar a fait une réponse plutôt courte sur ce qu’il avait à dire à l’Italien : "Je ne sais pas, bravo."

De son côté, Liam Lawson a connu une qualification Sprint difficile, avec une 14e place au bout du compte. Il espère du mieux au fil du week-end : "C’était une séance chaotique, très différente des essais libres. On ne s’attendait pas à autant de différente, c’est dommage."

"La voiture n’était pas mal ce matin, mais l’équilibre était très différent en qualifs. On a une course demain pour essayer des choses sur lesquelles travailler, on a aussi la séance à débriefer et des analyses pour demain, afin de nous mettre dans une meilleure situation en vue de la course."