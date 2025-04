Aston Martin F1 : Alonso déplore une sortie de piste ’bizarre’ à Suzuka

Fernando Alonso s’est étonné de sa sortie de piste en EL2 à Suzuka. Le pilote Aston Martin F1 a perdu le contrôle soudainement dans l’entrée du virage de Degner, et il ne sait pas ce qui a causé cela, même s’il soupçonne le vent.

"Je ne sais pas, je dois revoir. J’ai perdu la voiture d’une manière bizarre. Il y avait beaucoup de vent et des bourrasques, mais je ne sais pas si j’ai mis un pneu sur l’herbe, je dois revoir cela. Il faudra éviter ça demain mais c’est une bonne journée. C’est un circuit fantastique, l’ambiance est incroyable grâce aux fans" a déclaré Alonso, qui salue le resurfaçage de Suzuka.

"C’est mieux, il y a davantage de grip, c’est plus lisse et on n’a plus de bosses dans le premier secteur qui est la partie la plus intéressante du circuit avec des virages très rapides, c’est amusant derrière le volant et j’ai hâte."

L’Espagnol vise désormais un top 10 en qualifications car il pense l’AMR25 plus rapide qu’à Shanghai : "On est un peu plus compétitifs qu’en Chine et j’espère que la Q3 sera possible demain."

Lance Stroll a reçu un avertissement pour un essai de départ dans une zone non autorisée, mais il se félicite surtout d’un bon feeling : "C’est agréable d’être de retour à Suzuka. Il n’y a pas eu beaucoup de roulage en EL2 à cause de plusieurs drapeaux rouges, mais nous avons beaucoup appris et nous analyserons les données ce soir."

Le Canadien s’attend à montrer de belles choses en qualifications : "Il y a bien plus de potentiel que ce que nous avons montré. J’ai hâte de mettre en pratique ce que nous avons appris et de reprendre le volant demain."