Hadjar a ’adoré’ Suzuka, Lawson redécouvre un pilotage ’différent’

Isack Hadjar a affiché un très bon rythme lors de la première journée d’essais à Suzuka, et le pilote Racing Bulls a même terminé troisième de la deuxième séance du jour. Il ne cache pas son plaisir au volant et un optimisme clair.

"C’était plus qu’encourageant et vraiment amusant" a déclaré Hadjar. "Cette voiture et ce circuit sont sans aucun doute les meilleurs. J’ai adoré cette journée. C’est vraiment un bon vendredi."

"Nous commençons à nous mettre dans le rythme, Melbourne et la Chine étaient aussi très solides. Nous savons sur quoi travailler et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour obtenir un bon résultat demain."

Liam Lawson était cinquième au terme de cette première journée, et le pilote rétrogradé par Red Bull retrouve ses sensations dans l’équipe de Faenza : "C’était une bonne journée. C’est agréable de piloter, c’est agréable de piloter à nouveau à Suzuka."

"C’est un circuit très cool. Avec le resurfaçage, le secteur 1 est encore plus rapide maintenant, donc on a l’impression qu’il nous arrache la tête, ce qui est assez excitant. Mais oui, dans l’ensemble, c’est une bonne journée. Il est évident que demain est la journée la plus importante."

Le Néo-Zélandais confirme que la VCARB 02 est très efficace et rapide : "Je me suis senti bien. J’ai un ressenti différent, c’est certain. Je pense que ce n’est peut-être pas ce à quoi tout le monde s’attend, mais c’est vraiment une sensation différente de pilotage."

"Je pense que la fenêtre dont disposent les gars [de Racing Bulls] en ce moment est très, très bonne. La voiture est rapide depuis le début de la saison, alors j’espère que nous pourrons reproduire cela demain."