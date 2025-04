Aston Martin F1 a touché le fond lors de la course à Bahreïn

Une course très difficile pour Aston Martin F1 et ses deux pilotes ce soir sur le circuit de Sakhir.

Fernando Alonso n’a pas profité de la course animée ni de la voiture de sécurité et c’est la 16e place à l’arrivée. Et toujours 0 point au compteur pour lui.

"Nous n’avons pas été dans le rythme tout le week-end, et surtout ce soir. J’ai prolongé mon relais en pneus médiums, mais la voiture de sécurité a de nouveau tout rééquilibré et nous n’en avons pas vraiment profité. Nous nous attendions à un circuit difficile et nous devons améliorer la voiture pour les prochaines courses. Le défi est différent à Djeddah, alors voyons si nous pouvons faire mieux la semaine prochaine."

Lance Stroll était encore plus loin, 18e et avant-dernier à l’arrivée...

"Il n’y a pas grand-chose à dire sur la journée d’aujourd’hui ; le week-end a été très difficile pour nous. Nous ne sommes pas là où nous voulons être pour le moment et nous travaillons dur pour y remédier. Voyons ce que nous pouvons apprendre de cette course et comment nous nous en sortirons la semaine prochaine. Les caractéristiques du circuit à Djeddah sont assez différentes, alors voyons comment nous nous en sortirons, même si nous ne nous attendons pas à de grands progrès."

Mike Krack, Directeur sportif, constate les dégâts.

"Un week-end difficile et une course sans incident, qui n’ont pas offert beaucoup d’opportunités de remonter au classement. Nous avons manqué de rythme aujourd’hui, quel que soit le type de pneus, et nous n’étions pas dans la course aux points. La voiture de sécurité ne nous a pas non plus aidés, la plupart des pilotes ayant pu rentrer au stand et conserver leur position. Nous allons continuer à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous améliorer dans tous les domaines avant Djeddah."