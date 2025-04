Gasly est ’dégoûté’ malgré une excellente septième place à Bahreïn

La septième place de Pierre Gasly pourrait sembler être un excellent résultat pour Alpine F1, mais le principal intéressé est frustré d’avoir dû concéder une position à Max Verstappen en fin de course. Interrogé sur son ressenti, il ne cachait pas une grosse frustration au moment de tirer le bilan, même si le résultat brut est très solide.

"Je n’ai pas envie !" a plaisanté le Français auprès de Canal+. "Je suis dégoûté du dernier tour mais je vais devoir relativiser et calmer les émotions. J’ai tout donné pendant les 15 derniers tours pour le garder derrière, le garder en dehors du DRS, et il y a des parties du circuit où il était plus rapide comme le virage 4, et d’autres où j’étais plus rapide."

"Mais ce n’est jamais plaisant de perdre deux points aussi près du but. Mais en relativisant un peu, c’est sûr qu’il y a énormément de positif à tirer de cette course. L’équipe a fait un super travail, très bons arrêts, très bonne stratégie, on a toujours été performants. Il y a beaucoup de positif à tirer."

Le Français admet qu’il ne comprend pas les variations en performance de son A525 : "J’aimerais bien pouvoir l’expliquer ! En essais hivernaux on était très bien sur cette piste, c’est bien de le confirmer en revenant ici en week-end de course. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour réitérer ce genre de performance."

"La voiture se comportait très bien, j’arrive quasiment à tenir le rythme des voitures devant sur le début de course. On avait plus de dégradation, fallait que je tape un peu plus dans mes pneus et les fins de relais étaient difficiles, surtout pour la motricité. Mais je suis content et ça donne de l’espoir pour être performant sur d’autres circuits pour le reste de la saison."

Doohan a été piégé par la Safety Car

Jack Doohan a franchi la ligne en 12e place et a été rétrogradé de trois positions après une pénalité, une déception pour l’Australien qui a visé les points pendant la majeure partie de la course : "Nous nous en sommes tenus au plan avec les tendres et les mediums. J’ai perdu une place face à Esteban en tendres avec l’undercut."

"Nous avons pris l’opportunité suivante, on s’est arrêtés au bon moment avec les pneus durs, et j’ai eu un mauvais timing avec la Safety Car. Les six voitures derrière moi avaient des pneus tendres et j’ai fait au mieux pour rester devant et pour avoir le DRS d’Esteban."

"Mais un est passé et les autres ont compris qu’ils pouvaient aussi. La pénalité à la fin est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. On a été dans les points longtemps pendant la course, et on était très solides, comme hier, mais on doit réussir à tout mettre bout à bout."

Bien qu’il ait craint de chausser les pneus durs, il regrette surtout un mauvais timing : "Je ne pense pas que le pneu dur était solide, comme on a pu le voir avec Max. Si nous avions eu plus de vitesse de pointe j’aurais pu le passer car il était en grande difficulté. J’ai pu attaquer fort car je connaissais la longueur de nos relais."

"Il était en grande difficulté et j’avais un peu peur, mais à voir les premiers tours en durs, ça serait passé avec un écart de 10 à 12 secondes sur Tsunoda, Sainz et les autres, mais la voiture de sécurité et ils ont pu mettre les tendres, qui étaient les meilleurs pneus."