Brown : Piastri a eu un contrôle total, Norris était à fond !

Alors qu’Andrea Stella est monté sur le podium avec ses pilotes, Zak Brown, directeur général de McLaren, était ravi du résultat du Grand Prix de Bahreïn ce soir.

Oscar Piastri a maitrisé sa course depuis la pole position alors que Lando Norris a rattrapé sa mauvaise 6e place sur la grille en 3e à l’arrivée, dans les roues de George Russell.

Ce n’est pas un doublé mais 40 points tout de même pour McLaren.

"J’ai demandé hier à Oscar ce qu’il avait mangé au petit-déjeuner, car je pense que nous en avons tous besoin."

"Il était en pleine forme, comme toujours, mais ce week-end, il a dominé et a totalement maîtrisé la situation. Qualifications et course, au top. Chapeau à Oscar."

"Lando a lui réalisé une course exceptionnelle et c’était formidable de marquer tous ces points et revenir sur le podium."

"George a également fait une superbe course, la Mercedes est clairement très rapide."

A propos de la lutte pour le titre entre ses pilotes, désormais séparés par seulement trois points en tête du classement, Brown a le sourire.

"Palpitant hein ? Ils courent dur. Lando a encore 3 points d’avance. Je suis sûr que nous allons vivre des moments palpitants cette année, mais ils courent très proprement et ils sont libres de courir, comme nous l’avons déjà dit."

"Je pense que nous n’avons pas encore vu cette bataille épique entre les deux que tout le monde attend ; je pense que c’est une question de temps. Ils tirent toute l’équipe vers l’avant. Je suis ravi."