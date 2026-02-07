Newey détaille le rôle clé d’Aramco et Valvoline chez Aston Martin F1

Adrian Newey a tenu à mettre en lumière l’importance stratégique du partenaire titre Aramco et du fournisseur de lubrifiants Valvoline dans le projet Aston Martin F1 - Honda. Une collaboration technique qu’il juge déterminante dans un contexte où les groupes propulseurs et les carburants durables occupent une place centrale.

La réglementation 2026 introduit pour la première fois en F1 l’utilisation exclusive de carburants 100 % durables, un changement majeur qui dépasse largement le simple cadre sportif.

"L’un des aspects clés de la réglementation de cette année concerne les nouveaux groupes propulseurs, et avec cela vient l’introduction du carburant entièrement durable pour la première fois en Formule 1," explique Newey, le directeur d’équipe également concepteur de l’AMR26.

"Aramco est absolument essentiel pour nous ici, en raison de son expertise dans le développement des carburants, tout comme Valvoline, qui développe l’huile moteur pour s’adapter au travail réalisé par Honda."

Selon Newey, l’interdépendance entre le carburant, les lubrifiants et le moteur Honda est totale.

"Sans un partenaire technique et un fournisseur de carburant avec l’expertise d’Aramco, le développement du groupe propulseur Honda serait limité - et cela nous limiterait également. Le travail qu’Aramco réalise va nous placer dans une position très favorable."

"Aramco ne se contente plus d’un rôle de sponsor : son engagement s’est traduit par une réorganisation interne majeure. Devenir fournisseur technique a représenté un grand changement pour eux. Ils ont dû se réorganiser, agrandir certaines installations et relever un défi très spécifique : développer un carburant pour une équipe de Formule 1."

Si l’entreprise saoudienne dispose déjà d’une solide expérience en tant que fournisseur de carburants bas carbone pour la F2, la F3 et la F1 Academy, la F1 représente un niveau d’exigence inédit.

"La Formule 1 étant ce qu’elle est, nous voulons pousser leur savoir-faire beaucoup plus loin. Ils développent des carburants extrêmement spécifiques pour répondre aux besoins du moteur Honda et aux nôtres."

Le même niveau d’implication s’applique au développement des lubrifiants avec Valvoline.

"C’est une histoire similaire avec l’huile moteur. L’efficacité est l’un des grands axes de cette nouvelle formule et une véritable source de performance, aussi bien du côté du carburant que des lubrifiants."

"Valvoline est un fournisseur légendaire du sport automobile, avec plus de cent ans d’histoire. Travailler avec eux de manière exclusive sur cette nouvelle réglementation est extrêmement satisfaisant."

Le carburant durable, pilier de l’avenir énergétique

Au-delà de la performance, Newey voit dans les carburants durables un levier majeur pour l’avenir de l’énergie et de la mobilité.

"Le carburant durable est une solution énergétique énorme pour atteindre la neutralité carbone. C’est passionnant que la Formule 1 adopte cette voie. C’est une vraie opportunité pour Aramco de tirer parti de son réseau mondial de centres de R&D de premier plan et de mettre en valeur son innovation."

Newey tempère toutefois l’enthousiasme en rappelant que les carburants synthétiques restent coûteux.

"Aujourd’hui, ils sont encore nettement plus chers que les carburants fossiles, mais cela changera avec le temps. Les techniques de production vont s’améliorer."

Et face à la montée en puissance des voitures électriques ?

"Il n’existe pas de solution unique. Ce ne sera pas uniquement l’électrique, ni uniquement le synthétique. L’hydrogène aura un rôle, les biocarburants aussi. Les carburants synthétiques seront une part très importante de la solution, aux côtés des autres technologies."