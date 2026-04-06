Antonelli pourra-t-il résister toute la saison à l’expérience de Russell ?

La montée en puissance de Kimi Antonelli se confirme course après course en ce début de saison 2026. Le jeune Italien de 19 ans vient d’enchaîner deux pole positions consécutives à Shanghai et Suzuka, converties en victoires, s’installant au sommet du championnat du monde – une première historique à son âge.

Pilote de Mercedes F1, Antonelli compte désormais neuf points d’avance sur son expérimenté coéquipier George Russell après les premières manches de la saison. Une entame impressionnante, qui suscite toutefois quelques nuances chez certains observateurs.

Ancien pilote de F1, Mika Salo reconnaît la performance du rookie, tout en soulignant le rôle prépondérant de la monoplace allemande.

"Suzuka a été une nouvelle performance solide de sa part," dit le Finlandais.

"Bien sûr, Mercedes dispose actuellement d’une voiture absolument dominante, donc en pratique, cela se passe ainsi : si Russell ne gagne pas, Antonelli gagne. C’est comme ça que cela s’est déroulé au moins sur la toute première partie de cette saison."

Au-delà de la performance pure, Salo met également en avant un facteur clé dans la réussite du jeune Italien : son intégration de longue date au sein du programme Mercedes.

"Cela compte énormément qu’il soit chez Mercedes depuis longtemps. Il connaît l’organisation et sait comment exploiter ses ressources."

"D’un autre côté, Mercedes a pu le modeler pour en faire le pilote qu’ils souhaitent."

Malgré cette dynamique largement favorable à Antonelli, Salo estime que la hiérarchie interne pourrait évoluer au fil de la saison, à mesure que l’expérience de Russell fera la différence. Dans un championnat pour l’instant dominé par Mercedes, la lutte interne entre Antonelli et Russell pourrait bien devenir l’un des fils rouges de la saison.

"Je pense qu’au cours de la saison, l’expérience de Russell commencera à se voir."

"Mais c’est difficile à juger. Ces dernières saisons, il a constamment livré des performances de haut niveau avec une voiture qui ne faisait pas partie des plus rapides du plateau."

"Espérons que ces deux-là nous offrent une belle bataille si jamais le titre doit se jouer en interne chez Mercedes F1."