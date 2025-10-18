Albon termine sixième du Sprint mais explique pourquoi il est ’déçu’
Un problème a touché sa Williams avant le départ
Alex Albon a terminé sixième du Sprint à Austin, une course courte que son équipier Carlos Sainz a terminé à la troisième place. Le pilote Williams F1 était frustré car il pens qu’il avait le potentiel pour faire beaucoup mieux, notamment face aux Ferrari.
Albon révèle en effet qu’il a subi un problème sur sa FW47 avant le départ du Sprint, et que cela lui a coûté cher en matière de performance. Il espère désormais que son équipe parviendra à le régler avant la qualification.
"Je suis un peu déçu, je n’avais pas de rythme du tout. Je pense qu’on a eu un problème, mais on n’a pas réussi à le réparer avant le Sprint, et il va falloir profiter du temps avant la qualification pour le faire" a déclaré le Thaïlandais.
