Alpine F1 : une livrée spéciale pour la fin de saison, Gasly et Colapinto motivés

Les pilotes Alpine F1, Pierre Gasly et Franco Colapinto, auront une nouveauté sur leur A525 pour ce week-end à Las Vegas, malheureusement celle-ci ne sera pas technique.

Pour le Grand Prix disputé sur le circuit urbain, Alpine utilisera à nouveau une livrée spéciale. Après avoir intégré des touches de jaune à l’arrière de sa voiture lors des trois dernières courses aux États-Unis, au Mexique et au Brésil, pour le sponsor Mercado Libre, c’est le retour du rose, dans une nouvelle variante.

Au cours des quatre dernières années, l’équipe a utilisé des livrées roses pour certaines courses afin de marquer son accord de sponsoring avec BWT. Chaque itération du design a tendance à utiliser un peu moins de rose à chaque fois et la dernière version ne fait pas exception. La couleur bleue habituelle reste largement présente, mais les pontons latéraux sont désormais roses. L’équipe a également ajouté un motif de roulette à ses enjoliveurs.

Alpine utilisera ce design pour le Grand Prix de Las Vegas ce week-end, ainsi que pour les deux dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi (voir d’autres photos sous le texte de l’article).

Pour Pierre Gasly, il y a de quoi avoir des espoirs pour ce week-end : le dernier Grand Prix au Brésil s’est bien passé, Las Vegas en 2024 aussi !

"J’étais plutôt satisfait de nos deux points en repartant de São Paulo. C’était un week-end positif sur le plan du rythme et j’étais content de pouvoir me battre tant en Sprint qu’en Grand Prix. Cela n’aurait pas changé notre position actuelle, mais je crois que nous aurions pu être encore plus haut sur la grille et engranger davantage de points si certaines choses avaient joué en notre faveur. Nous en tirerons les leçons pour essayer d’apporter des améliorations en vue de cette triplette finale."

"Cette semaine, nous revenons dans l’incroyable ville de Las Vegas. Le tracé est intéressant et il a l’air de bien me convenir. C’est toujours un plaisir d’y retourner et ça l’est autant de rouler sur le Strip et de longer les sites emblématiques de la ville, dont celui de notre partenaire, The Venetian Resort."

"L’an passé, nous y avions réalisé une superbe qualification pour partir depuis la troisième place, mais nous avions eu moins de réussite en course. Cette fois, l’objectif sera d’accomplir un week-end beaucoup plus abouti tout en s’appuyant sur nos performances du Brésil. Les horaires tardifs et les températures plus fraîches font de cet événement un défi intéressant et j’ai vraiment hâte de le relever pour lancer le sprint final."

Du côté de Franco Colapinto, Las Vegas constitue une des trois dernières occasions de ne pas finir sans aucun point cette saison, avant d’aborder 2026 puisqu’il a récemment au la confirmation de sa prolongation pour une année supplémentaire à Enstone.

"Le week-end à São Paulo a été riche en défis de mon côté du garage, mais c’était bien d’avoir un package plus compétitif, capable de se battre pour les points, comme Pierre l’a fait en Sprint et en Grand Prix. Cela nous offre beaucoup de matière à analyser, et j’espère que nous pourrons en tirer profit sur les trois dernières courses comme il serait bon de retrouver des sensations similaires."

"J’ai néanmoins vécu un beau moment. C’était formidable de pouvoir annoncer ma prolongation avec l’équipe en 2026. Il n’y avait pas de meilleur endroit qu’en Amérique du Sud pour le faire, et je remercie les fans brésiliens pour l’accueil incroyable qu’ils m’ont réservé. J’ai hâte d’entamer cette prochaine campagne ensemble, mais avant cela, nous avons les trois rendez-vous finaux de 2025, à commencer par Las Vegas cette semaine."

"Ce circuit est clairement l’un des temps forts de la saison, et peu de pilotes dans l’histoire peuvent dire qu’ils ont couru sur le célèbre Strip de Las Vegas. Je suis donc ravi d’y revenir pour la deuxième année de suite. Les conditions seront un véritable défi, entre les horaires et la chute des températures dans le désert, un facteur qui aura sûrement un impact sur notre préparation. Nous travaillerons d’arrache-pied pour extraire le maximum de ce week-end lançant la dernière ligne droite de la saison."