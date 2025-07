Alpine F1 : Gasly reste 8e et échappe à la pénalité, Colapinto coule encore

Pierre Gasly a conservé sa huitième place sur la grille de départ de la course sprint de Spa-Francorchamps, les commissaires l’ayant blanchi pour avoir gêné Yuki Tsunoda.

Les commissaires soupçonnaient initialement Gasly d’avoir gêné Tsunoda dans le virage rapide de Blanchimont, lors de la première partie des qualifications.

Cependant, après examen de l’incident et entretien avec les deux pilotes, ils ont conclu que Tsunoda avait en réalité bénéficié de l’aspiration de son rival.

"Nous prenons volontiers ce résultat et je suis content que nous ayons su redresser la barre lors de ce vendredi intense," confie le Français ce soir.

"Nous avons un peu souffert en Essais Libres, donc nous avons modifié les réglages entre les deux séances en réduisant légèrement l’appui pour maximiser notre vitesse de pointe. Il a fallu s’accrocher dans le deuxième secteur, mais trouver le bon équilibre, c’est tout l’enjeu à Spa. Je suis donc très satisfait du travail réalisé en équipe entre les deux sessions pour renverser la tendance. Nous avons réussi à sortir de justesse de la Q1, peut-être grâce au drapeau jaune causé par Lewis [Hamilton] en fin de séance, mais cela fait partie du jeu. Ensuite, c’était un très bon tour en Q2 pour accéder à la Q3, puis finalement la huitième place sur la grille du Sprint. Nous donnerons tout demain avec les points pour objectif."

Si Gasly signe encore un très beau temps, pour Franco Colapinto, c’est de nouveau la douche froide avec le 19e temps !

"Dans l’ensemble, nous avons eu du mal aujourd’hui avec l’équilibre et l’adhérence. Nous avons effectué quelques ajustements pour tenter d’y remédier, mais avec un roulage limité en essais, nous avons abordé les Qualifications Sprint sans être totalement à l’aise dans la voiture. Nous devons analyser tout cela ce soir pour voir comment progresser d’ici demain et revenir plus forts."

"C’est un circuit toujours aussi exigeant, où il faut avoir pleinement confiance, notamment dans les portions les plus rapides. Nous savions également avant le week-end que certaines conditions pourraient nous être favorables pour être plus compétitifs. La météo reste incertaine pour les prochains jours, et tout peut évoluer très vite à Spa. J’espère que cela jouera en notre faveur et nous ouvrira des opportunités pour demain et dimanche."