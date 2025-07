Aston Martin F1 : un résultat décevant mais une évolution prometteuse

Fernando Alonso était déçu de ne pas réussir à atteindre la SQ3 en Belgique cet après-midi, alors qu’il a terminé 14e de la Qualification Sprint. Le pilote Aston Martin F1 est toutefois satisfait de sa propre performance, et il a aussi pu tester l’aileron avant évolué.

Initialement, la pièce ne devait pas rester sur l’AMR25 de l’Espagnol après les premiers essais et revenir en Hongrie, mais les gains sont suffisamment importants pour qu’il la conserve jusqu’à la course.

"C’est toujours agréable de revenir sur un circuit aussi emblématique. Le temps est resté sec et la SQ1 s’est avérée être notre meilleure séance. Nous étions à la limite et j’ai donné tout ce que j’avais. Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir ce rythme en SQ2" a déclaré Alonso.

"Nous avons pu tester le nouvel aileron avant, qui nous a apporté plus d’appui aérodynamique. Nous continuerons à tirer des enseignements de cette nouvelle configuration lors de la course Sprint demain et tout au long du week-end."

Lance Stroll adore toujours le circuit de Spa-Francorchamps, mais le Canadien n’a pas fait mieux que le 15e temps à une demi-seconde de son équipier, synonyme de 15e place : "C’est génial d’être de retour en Belgique, j’apprécie toujours beaucoup cet endroit. Spa fait partie de ces circuits auxquels il est vraiment spécial de revenir chaque année."

"Il y a ces virages rapides à grande vitesse où l’on sent vraiment la voiture prendre vie. Nous avons réussi à faire un tour propre en SQ1, mais la SQ2 a été un peu plus difficile : j’ai eu quelques patinages et j’ai également endommagé le plancher, donc je prendrai le départ du Sprint demain en 15e place. Nous verrons ce que nous pouvons faire."