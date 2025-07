Hadjar n’aurait pas pu faire mieux, Lawson est ’frustré’ par les écarts

Isack Hadjar s’est qualifié neuvième pour le Sprint F1 mais il pense qu’il aurait pu faire mieux. En effet, le Shootout oblige à utiliser des pneus tendres en SQ3, que le pilote Racing Bulls n’avait pas testés lors de la seule séance libre.

"Non, je pense que ce n’était pas le meilleur tour que je pouvais faire. J’étais plus à l’aise sur les mediums, je n’étais pas à l’aise avec les tendres qu’on n’avait pas utilisés ce matin, on y est allés à l’aveugle, mais on est en bonne position pour demain" a déclaré Hadjar, qui est pessimiste pour le Sprint.

"Je pense que ça va être un train, il va falloir prendre un bon départ et ça va se jouer à la dégradation, et sur des possibilités de dépassement en fin de course, mais je pense que ça va être un train-train."

Liam Lawson a manqué de peu la SQ3, pour moins d’un dixième de seconde, et il reconnait que c’est frustrant, car il ne s’attendait pas à des écarts si serrés sur un tour qui fait plus de 1mn40.

"Je suis un peu frustré, les écarts sont très faibles, ce qui est fou ici car le tour est long. La voiture était rapide mais il a manqué un peu, j’ai eu un souci à la chicane, ce ne sont que des petites choses pour faire la différence" a déclaré Lawson.

Le Néo-Zélandais espère désormais progresser lors du Sprint, mais aussi améliorer sa voiture pour la qualif et la course : "Je vais essayer bien sûr, ça dépendra de notre rythme de course. On a pu apprendre aujourd’hui et on va essayer de régler les problèmes pour demain."

"Comme à chaque week-end, on essaie d’extraire le maximum de la voiture, et les changements font de gros effets. Donc on essaie de tout extraire, tout mettre bout à bout, et si vous faites ça, c’est suffisant pour avancer."