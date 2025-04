Sauber aurait pu accéder à la Q2 sans son erreur selon Hülkenberg

L’écurie Sauber s’alignera aux 18e et 20e places sur la grille de départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite demain, après une séance de qualifications difficile et malchanceuse sur le circuit de la Corniche de Djeddah.

Nico Hülkenberg semblait en bonne voie pour une place en Q2, mais un blocage de l’avant gauche au freinage dans le virage 1 lors de son dernier run en Q1 l’a empêché d’améliorer son temps, le rétrogradant de la 14e à la 18e place dans les derniers instants de la séance.

"Ce n’était pas la qualification que nous espérions. J’ai bloqué la roue avant et suis sorti large au premier virage lors de mon dernier run en Q1. Je suis convaincu que nous avions le potentiel pour accéder à la Q2. Les marges sont si faibles que tout doit se dérouler parfaitement à chaque fois. Il faudra analyser précisément ce qui s’est passé, car le blocage était un peu inhabituel. J’ai même freiné un peu plus tôt, car je sentais que les pneus avant n’étaient pas aussi prêts que lors du run précédent. Même à ce moment-là, je n’ai pas obtenu le mordant ni la décélération attendus. La position de départ n’est évidemment pas idéale, mais nous allons relever le défi et faire de notre mieux pour en tirer le meilleur parti demain. Il nous faudra un peu d’action et une stratégie intelligente pour progresser."

Son coéquipier, Gabriel Bortoleto, a connu une qualification tout aussi difficile : après avoir récupéré un sac plastique lors de son deuxième run – ce qui l’a contraint à un arrêt imprévu –, il est parti en tête-à-queue dans le virage 1 lors de son dernier tour rapide en tentant de maximiser une aspiration.

"Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe pour son travail acharné, notamment pour le changement du châssis et la préparation de la voiture à temps pour aujourd’hui. Malheureusement, la séance de qualifications a été frustrante pour moi. Après un premier tour rapide correct, je n’ai pas réussi à faire un bon run. Lors de ma deuxième tentative, j’ai récupéré un sac plastique, ce qui m’a obligé à rentrer aux stands pour le retirer. Lors de la troisième tentative, j’ai été un peu trop optimiste avec l’aspiration de Max [Verstappen], j’ai raté le point de freinage et j’ai fini par partir en tête-à-queue. Nous attaquons toujours à la limite, nous faisons tout notre possible pour atteindre la Q2, mais j’ai commis une erreur, et cela n’a pas fonctionné aujourd’hui. Manquer les EL2 et les longs relais hier n’a certainement pas aidé et demain sera probablement une course difficile, mais nous allons tout donner et essayer d’en apprendre le plus possible sur le comportement de la voiture."