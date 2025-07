Alpine F1 : Gasly essaie de garder espoir malgré la ’frustration’

Pierre Gasly s’est qualifié 13e du Grand Prix de Belgique après une journée particulièrement éprouvante. Le pilote Alpine F1 a vu ses espoirs du Sprint totalement annihilés par un souci mécanique et il a dû se reconcentrer pour la qualification.

"C’était une journée piégeuse entre le Sprint et les qualifications. Le Sprint s’est terminé de manière frustrante avant même d’avoir commencé puisque nous avons détecté une fuite d’eau en nous rendant sur la grille" a déclaré Gasly.

"L’équipe a réussi à la réparer, ce qui nous a permis de faire quelques tours comme s’il s’agissait d’une séance d’Essais Libres 3, mais rien de vraiment significatif en fin de compte. Ce sont des choses qui arrivent et l’écurie a fait un excellent travail pour redresser la situation et obtenir un peu de roulage.

"En qualifications, les sensations étaient plutôt bonnes, et on a fait de notre mieux compte tenu des conditions. Pour demain, il faudra voir ce qu’il en sera avec la météo et ça pourrait être une course mouvementée."

Après une bonne Q1, il a signé une Q2 correcte mais s’est élancé trop tôt en piste, ce qui l’a empêché de profiter d’une aspiration dont il aurait eu besoin pour atteindre la Q3. : "J’ai fait une très bonne Q1, puis notre dernier effort en Q2 était correct."

"Malheureusement, personne ne réagit quand je prends la piste, je n’ai pas de voiture devant pour prendre l’aspiration, ce qui coûte deux à trois dixièmes. Un dixième ou deux auraient suffi pour atteindre la Q3, et nous savons à quel point chaque détail compte. Mais ce sont des choses difficiles à prévoir."

"Nous verrons ce que nous pourrons faire demain. Nous savons que certaines équipes ont opté pour des réglages différents, mais nous restons concentrés sur nous-mêmes et donnerons tout pour obtenir le meilleur résultat possible."

Franco Colapinto termine 17e de la qualif après avoir passé le Sprint esseulé en 19e position, et il reconnait qu’il vit une période difficile : "C’était une journée frustrante dans l’ensemble, mais la voiture a beaucoup progressé grâce au travail effectué avec l’équipe et j’ai ressenti un vrai pas en avant depuis hier."

"Elle semblait plus réactive aujourd’hui, notamment en qualifications, mais les écarts sont tellement infimes que nous avons manqué la Q2 pour un dixième de seconde. C’est dommage, car c’est quelque chose que l’on peut trouver sur un tour, mais je pense qu’il nous en manque encore un peu par rapport aux autres, et cela se voit dans un peloton aussi dense."

"En démarrant le Sprint depuis les stands, notre course s’est transformée en séance d’essais, ce qui nous a permis d’obtenir des données utiles pour demain. Nous nous tournons maintenant vers la course et nous verrons bien ce que nous pourrons en tirer. Avec la pluie annoncée, nous espérons être un peu plus forts et plus compétitifs, et tout peut arriver."