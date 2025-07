Bortoleto a été ’chanceux’ de franchir la Q1 mais a atteint la Q3

Gabriel Bortoleto a une nouvelle fois dominé Nico Hülkenberg en qualifications en Belgique, en atteignant la Q3 pour la deuxième fois en deux jours. Le pilote Sauber F1 signe pour le moment un très bon week-end à Spa-Francorchamps.

Néanmoins, il relativise ce résultat en rappelant qu’il était provisoirement éliminé en Q1 avant que le chrono de Lewis Hamilton ne soit annulé, lui permettant de revenir dans le top 15, qu’il a ensuite converti en une dixième place finale.

"On a besoin de chance parfois, et je pense que je suis chanceux ! Ca m’est arrivé aujourd’hui, Hamilton a perdu son tour et j’ai pu passer. Je n’avais pas fait mon plus beau tour de Q1, et quand j’ai réalisé que j’allais en Q2, j’ai dû arrêter de ressentir cette frustration" a déclaré Bortoleto.

"Car j’étais très frustré à ce moment, et j’ai dû la mettre de côté pour me concentrer sur ce que je pouvais faire de mieux en Q2 et donner mon meilleur. Et honnêtement, ça a parfaitement fonctionné."

Le Brésilien voit une grande différence sur ces dernières courses par rapport au début de saison : "Je sens que je suis de plus en plus à l’aise dans la voiture, je fais des courses et j’apprends sur ce dont j’ai besoin."

"Je sens que je suis déjà au niveau depuis trois courses où je me sens bien dès le début du week-end. Le format Sprint n’est jamais fini mais on verra ce qu’on peut faire demain. S’il pleut, il pleut, et s’il fait beau, on essaiera de faire de notre mieux."

Nico Hülkenberg a échoué en Q1 et explique ce résultat, même s’il se sent mieux : "J’ai perdu trop de temps en ligne droite, je n’étais passez proche de la voiture devant et j’ai manqué d’aspiration, ce qui vaut deux dixièmes. J’avais un meilleur feeling qu’hier et ce matin, il y a du progrès et c’est positif. On verra ce qu’on peut faire demain."

L’Allemand déplore que le format de Sprint empêche les pilotes de beaucoup progresser au volant, car il limite les tours parcourus le vendredi, jusqu’au Sprint : "En week-end de Sprint, on ne pilote pas beaucoup, surtout quand on est éliminé en SQ1."

"Il n’y a qu’une séance d’essais donc c’est très limité en termes de tours parcourus. Il n’y a qu’en Sprint qu’on arrive à apprendre des choses, et ce matin c’était comme une séance d’essais. Ensuite on repart à zéro et c’est comme un nouveau week-end."

A noter que Nico Hülkenberg a écopé d’une simple réprimande pour un unsafe release dans les stands qui l’a vu insister alors que Lance Stroll arrivait, causant un accrochage et des dégâts à son propre aileron avant.