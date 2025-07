On a construit la Ferrari SF-24 - Lego Technic

Après la Red Bull RB20 que nous avons eu l’occasion de monter il y a trois mois, nous avons pu monter l’une de des rivales de la saison dernière, la Ferrari SF-24 de Lego Technic.

L’échelle est toujours la même, 1/8e environ, ce qui en fait un gros bébé une fois monté !

La Ferrari SF-24 est la quatrième Formule 1 à cette échelle de la gamme technique, puisque les McLaren et Mercedes F1 de 2023 étaient déjà sorties avant l’arrivée de la Red Bull cette année.

Fait étonnant, malgré son échelle similaire, la Ferrari compte presque 300 pièces de moins que la Red Bull : 1361 pièces à monter contre 1639.

Mais il faut toujours à peu près le même temps de montage, entre 10 et 20 heures, selon votre expérience. Il y a évidemment de nombreux stickers fournis pour reproduire la décoration officielle de la Ferrari de la saison passée. On retrouve grâce à la gamme Technic beaucoup de fonctionnalités reproduisant au mieux une F1.

La F1 est bien entendu totalement suspendue et dotée de roues avant directrices, au volant ou via un renvoi de la direction au niveau de l’arceau de sécurité. Le V6 turbo est toujours reproduit et fonctionnel (on peut retirer le capot moteur pour l’admirer), tout comme une boîte à 2 vitesses avec son différentiel. L’aileron arrière est mobile pour reproduire le DRS. Les pneus Pirelli sont aussi très joliment reproduits !

Le prix public est toujours de 229,99€ pour une F1 qui fera au final 61 cm de long pour 24 de large et 13 de haut.

Retrouvez ci-dessous quelques photos du montage réalisé par nos soins. Et à bientôt pour d’autres nouveaux sets.