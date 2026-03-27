Alpine F1 démarre en difficulté à Suzuka, un équilibre à trouver sur l’A526

En difficulté pour ce début du week-end à Suzuka, l’écurie Alpine F1 peine à trouver le bon équilibre avec son A526.

Entre un peloton extrêmement resserré et des sensations encore imparfaites, Pierre Gasly et Franco Colapinto ont vécu une première journée contrastée. Si des progrès ont été observés, plusieurs points restent à corriger avant des qualifications qui s’annoncent particulièrement disputées.

"Globalement, ça n’a pas été facile depuis les EL1, on a eu des difficultés avec l’équilibre de la voiture. On a fait des progrès en EL2 mais c’est très serré, il y a trois dixièmes entre la 14e place où on est et la septième," note le Français.

"Pour l’instant, on est du mauvais côté de ce peloton et ça n’est pas très bon dans la voiture, donc je suis sûr qu’on pourra trouver de quoi progresser, et les moindres progrès auront des effets positifs sur nos performances."

"Dans les virages rapides, on a du sous-virage, on en avait beaucoup en EL1, on a progressé en EL2 mais ça reste notre limitation, donc on doit voir à quel point on peut être agressifs, mais je suis sûr que ça sera mieux demain."

Franco Colapinto a lui découvert Suzuka et a terminé avec le 17e temps des EL2... et un avertissement de la part de la FIA pour avoir gêné Max Verstappen lors de cette séance.

L’Argentin a apprécié sa première journée au volant de l’A526 au Japon.

"De manière générale, c’était une journée compliquée, mais très instructive. Il s’agissait de mes premiers tours de roues sur ce circuit mythique de Suzuka et c’était vraiment génial de le découvrir au volant d’une Formule 1 et de négocier certains de ces virages hors du commun."

"Nous avons pris nos marques tour après tour et, à la fin des Essais Libres 1, nous étions bien mieux placés même si je ne me sentais pas encore totalement en confiance dans la voiture, notamment dans certaines portions rapides."

"La situation était similaire en EL2, donc nous avons quelques points à analyser et à corriger. J’espère que nous pourrons aborder les qualifications demain dans de meilleures dispositions et plus compétitifs."