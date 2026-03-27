Piastri est ’compétitif’, Norris a vécu une journée ’catastrophique’ à Suzuka

Oscar Piastri a signé la bonne performance du jour en s’adjugeant le meilleur temps des EL2, et donc de la première journée de roulage au Grand Prix du Japon. Le pilote McLaren F1 se félicite d’un programme bien rempli et de performances positives.

Contrairement à son équipier, il n’a subi aucun problème mécanique et a pu boucler les programmes prévus lors des deux premières séances, ce qui a permis à l’équipe de Woking d’amasser des données cruciales pour la suite du week-end.

"Dans l’ensemble, ce fut une bonne journée pour nous. Nous avons le sentiment d’avoir bien progressé, notamment lors de la deuxième séance d’essais libres, ce qui est encourageant. Le bilan est positif, et nous avons recueilli des données précieuses qui nous placent en bonne position" a déclaré Piastri.

"Nous savons qu’il reste du travail à faire, et il est clair que certains de nos concurrents, notamment Mercedes, sont très performants. Cependant, nous nous concentrons sur nos propres performances. Nous espérons tirer parti des progrès réalisés aujourd’hui et poursuivre sur cette lancée pour être encore plus compétitifs."

Lando Norris était déçu après avoir subi deux avaries dans la journée, dont une qui l’a bloqué au stand pendant toute la première partie des EL2. Quatrième de cette deuxième séance du jour, le champion du monde sait qu’il peut mieux faire.

"Pas terrible avec mon problème de fuite ! Même lors des EL1, j’ai surtout fait des essais aérodynamiques. Du coup, même les quelques tours que j’ai pu boucler ne sont pas représentatifs de mon pilotage" a déclaré Norris.

"Bien sûr, j’ai des données à analyser, mais sur un circuit comme celui-ci, l’important c’est d’enchaîner les tours. Peu importe les données, l’essentiel est d’accumuler les tours pour gagner en confiance et en expérience, ce que j’ai réussi à faire à la fin. Mais pour l’instant, je suis encore un peu en retard sur les réglages, faute de longs tours."

"C’est un début de week-end catastrophique, mais on a la nuit pour se remettre en selle et corriger certaines choses. Ce n’est pas comme ça que je voudrais que les choses se passent en ce moment, surtout que je suis encore en train d’apprendre cette voiture avec le nombre de tours que je peux faire, et il me manque beaucoup de tours."

"Oscar a le rythme, mais pas moi pour le moment. Une journée assez difficile pour moi et je manque cruellement d’expérience en piste. Un début de week-end compliqué, mais nous avons une nuit de repos pour analyser la situation et tenter de trouver des solutions pour demain."

Randy Singh, directeur de McLaren Racing, a apporté des précisions sur les problèmes rencontrés par la voiture de Norris, expliquant que ces difficultés ont incité l’équipe à se concentrer sur l’optimisation des performances.

"Nous avons détecté une fuite hydraulique lors des EL1 et nous avons tout fait pour en identifier la source et tenter de la réparer," a expliqué Singh.

"Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Notre objectif était donc de faire de notre mieux lors de cette séance. L’équipe a bien géré la situation pour tirer le meilleur parti des enseignements des EL2."

"Nous avons de la chance qu’il s’agisse d’un événement classique [et non d’un week-end de Sprint], ce qui nous permet de rouler suffisamment longtemps pour rattraper notre retard. Je pense que nous avons bien exploité le temps de roulage limité dont nous disposions, même si les tours étaient un peu plus courts. Le rythme de Lando était plutôt bon compte tenu du peu de roulage."

Bien que Piastri ait terminé la deuxième séance d’essais libres en tête, Singh estime que la hiérarchie n’a pas beaucoup évolué depuis le début de la saison. Interrogé sur le caractère prometteur de ce résultat, il a répondu : "Oui, prometteur pour une deuxième séance d’essais libres."

"Nous étions également en tête en Australie [lors de la deuxième séance d’essais libres], donc je ne pense pas que la hiérarchie ait fondamentalement changé entre l’Australie et ici. Nous faisons de notre mieux pour tirer le meilleur parti de la voiture en ce moment."

"Bien sûr, nous sommes toujours optimistes et pleins d’espoir, mais nous devons aussi rester réalistes."