Cadillac : pas de ’promesses excessives’ mais des ’ambitions illimitées’

Cadillac F1 fait face à un défi colossal, puisque l’équipe prépare son arrivée au sommet du sport automobile l’an prochain, avec le début de son programme en Formule 1. Une montagne de travail à surmonter pour laquelle l’équipe s’est déjà bien organisée, comme l’explique son directeur Graeme Lowdon.

"C’est un chiffre qui est affiché sur le mur de tous nos bureaux. Nous avons un compte à rebours qui indique le temps qui nous sépare de la première séance d’essais libres à Melbourne. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans la soufflerie avec une voiture 2026 depuis un certain temps" a déclaré Lowdon.

Le leader du projet ne s’inquiètera pas si Cadillac est en fond de grille pour ses débuts : "C’est très difficile. C’est une compétition intense, vraiment, vraiment. Il y a un changement de réglementation et nous devons encore voir comment les autres équipes s’y adapteront."

"Mais aucune nouvelle équipe arrivant en Formule 1 n’a le droit, en réalité, d’être ailleurs qu’au fond de la grille. Il est donc évident que notre défi est d’essayer d’aller de l’avant et nous avons tous les bons ingrédients."

"Je pense qu’il est important d’avoir de l’ambition et vous pouvez voir que TWG et Cadillac sont des équipes qui ont une vision et l’ambition d’aller de l’avant. Mais nous savons à quel point c’est difficile."

La préparation que l’équipe fait, en plus de développer sa voiture en soufflerie et par ordinateur, est axée sur le plan opérationnel. En effet, l’équipe a réalisé un week-end dans les conditions du direct avec son simulateur, et toutes les personnes qui seront impliquées sur la course à l’usine et sur les circuits.

"Pour le Grand Prix de Barcelone, nous avons simulé l’ensemble du week-end de course à partir du jeudi. Nous avons procédé à un moulage de baquet dans le simulateur de Charlotte, puis une cinquantaine de collègues des États-Unis et du Royaume-Uni ont travaillé ensemble sur chaque séance."

"Nous avons reproduit tout ce que nous ferions normalement au cours d’un week-end de course, des réunions stratégiques aux réunions de fiabilité. Nous avons fait chaque séance dans le simulateur, nous avons cherché à améliorer les performances tout au long du week-end et nous avons également simulé la course."

L’objectif est de ne pas se faire piéger par des choses évidentes à réaliser : "Ce que nous ne voulons pas, c’est aller à Melbourne et avoir l’impression que c’est la première fois que nous faisons quoi que ce soit. Il y a donc beaucoup de simulations et d’idées créatives pour que nous soyons prêts pour la course lorsque nous arriverons à Melbourne."

Lowdon ne veut pas promettre que Cadillac rencontrera rapidement du succès, mais il cherche en revanche à faire gagner l’équipe à terme : "Nous avons tous fait le tour de la question pour savoir que la Formule 1 est incroyablement difficile, et vous ne verrez donc pas cette équipe faire des promesses excessives. Mais les ambitions sont vraiment illimitées."

Et s’il ne veut pas faire de promesses, c’est parce qu’il sait que Cadillac va se frotter à l’élite du sport automobile mondial : "Ce serait formidable s’il n’y avait personne d’autre en compétition, car on saurait alors exactement où l’on se trouve."

"En général, nous n’avons aucune idée de l’endroit où se déroulera la compétition et nous ne pouvons donc que nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. La réponse peut sembler évidente, mais nous n’en savons rien."

"En discutant avec nos actionnaires, nous avons des discussions sur ce que devraient être les attentes et la façon la plus simple de leur décrire la situation est la suivante : pouvez-vous imaginer que vous êtes propriétaire d’une équipe de Formule 1 depuis 10 ans et qu’une autre équipe débarque et vous batte ?"

"Vous seriez apoplectique, vous seriez très ennuyé et vous devez donc supposer que toute nouvelle équipe qui arrive sera la dernière, sinon qu’est-ce qui a mal tourné ? Et dans une large mesure, c’est la seule façon de fixer le cadre. Nous essayons d’être aussi compétitifs que possible. Nous sommes réalistes, nous savons à quel point c’est difficile."

"Les délais sont très, très, très courts. Oui, nous pourrions être dans la soufflerie un peu plus tôt que quelqu’un d’autre, mais nous ne pouvons pas calibrer cette soufflerie [avec la course en piste]. On lit souvent que l’équipe X n’est pas compétitive parce qu’elle pense qu’il y a un décalage entre le tunnel et la piste ou quelque chose comme ça."

"Nous n’en avons donc aucune idée pour le moment. Nous voyons les chiffres, nous sommes satisfaits de nos progrès, mais nous ne savons pas, si ce n’est que si nous battons quelqu’un, quelqu’un sera en colère."