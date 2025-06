Alpine F1 : Colapinto se rattrape en qualifications, Gasly coule au Canada

C’est la douche froide pour Pierre Gasly chez Alpine F1 : dernier temps des qualifications du jour au GP du Canada.

Le Français s’élancera en 19e position toutefois, profitant de la pénalité de 10 places de Yuki Tsunoda.

Il faut commencer par saluer cependant un retour en forme de Franco Colapinto, l’Argentin finissant 12e en Q2 mais à très peu de choses de la Q3. Il partira toutefois 10e grâce aux pénalités d’Isack Hadjar et Tsunoda.

« Si l’on regarde où nous en étions hier et lors des courses précédentes, on peut dire que c’est un bon résultat et une meilleure journée de mon côté du garage. J’ai attaqué fort et je me sentais plus à l’aise au volant. Vu les écarts infimes, nous avions le potentiel pour entrer en Q3. Les choix de pneus étaient variés sur la grille et, pour ma part, nous avions un peu de mal dans les premiers virages en médiums avant de regagner du temps sur le reste du tour. J’ai touché le mur et perdu un peu de temps dans mon ultime tentative, et c’est pour cela que je me suis excusé auprès de l’équipe par radio. Dans l’ensemble, je suis satisfait de la progression depuis vendredi. Je continue de prendre mes marques au sein de l’écurie et à comprendre dans quelle direction aller sur les réglages. Nous avons apporté des changements positifs cette nuit et fait du bon travail avec les ingénieurs, qui m’ont beaucoup soutenu. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette dynamique demain, et encore plus avec le bon comportement de la voiture sur les longs relais vendredi. »

Gasly admet lui que « cette élimination en Q1 est difficile à encaisser, d’autant plus que la voiture avait le rythme et le potentiel pour faire mieux aujourd’hui. Nous étions bien partis pour être dans le top dix en Q1 quand le drapeau rouge est sorti. Nous avons dû couper un effort qui s’annonçait plutôt solide et suffisant pour la suite. Sur le dernier train de pneumatiques tendres, nous n’étions pas dans la bonne fenêtre de température et nous avons eu du mal avec l’adhérence. C’était un tour assez chaotique, et cela glissait beaucoup. Nous devons analyser ce qu’il s’est passé, car la différence entre les trains de pneus était frustrante et nous avions beaucoup plus à offrir que nous ne l’avons montré. La monoplace était bonne et nous aurions clairement dû placer les deux voitures plus haut sur la grille. Nous verrons ce que nous pouvons améliorer et étudierons nos options stratégiques, car la course de demain pourrait être longue et pleine d’opportunités à saisir. »

Selon le conseiller exécutif de l’équipe, Flavio Briatore, « la voiture avait le potentiel pour un bien meilleur résultat aujourd’hui. Franco a fait du bon travail en exécutant bien sa séance, en entrant rapidement dans le rythme. Un meilleur résultat était donc possible même s’il est maintenant dixième sur la grille avec les pénalités des autres concurrents. Pierre avait le potentiel pour signer un bon chrono en Q1, qui lui aurait permis de passer confortablement en Q2 avant le drapeau rouge. Cela nous donne de quoi réfléchir, car nous devons toujours viser la perfection sur tous les plans, et nous n’y sommes pas parvenus aujourd’hui. Demain, nous devrons mieux exécuter le tout et voir si nous pouvons maximiser le rythme de la monoplace pour être dans les points. »