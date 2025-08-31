’Ca craint pour nous deux’ : Lawson est autant frustré que Sainz
Le règlement avec lequel il n’est "pas d’accord" a penché pour lui
Liam Lawson semblait en mesure d’aller chercher un bon résultat au Grand Prix des Pays-Bas, mais il s’est accroché à la relance avec Carlos Sainz. Et si le pilote Williams F1 a été pénalisé, le pensionnaire de Racing Bulls regrette une course ruinée par cet incident.
Sainz s’est montré très agacé par la pénalité et Lawson comprend aisément la frustration de son rival face à un règlement qu’il estime mauvais, mais qui était en sa faveur ce dimanche.
"Ca craint, c’est tout, ça craint pour nous deux. Ce n’était pas dans mon intention, mais c’est le premier tour après la relance, j’avais très peu de grip en arrivant dans le premier virage" déplore le Néo-Zélandais.
"Mais on sait comment les règles sont écrites, et même si je ne suis pas d’accord avec ça, j’ai été du côté de la pénalité plusieurs fois. Je ne suis pas d’accord mais elles sont comme ça. Ce n’était pas son virage, il doit être devant au point de corde et il n’en était pas proche du tout, j’imagine que c’est pour ça qu’il a été pénalisé."
Cependant, Lawson se montre satisfait pour Hadjar, qui signe un podium inattendu pour Racing Bulls avec une troisième place retentissante. S’il est frustré de ne pas signer un bon résultat, Lawson est ravi pour son équipe et son équipier.
"Ca craint pour moi mais de l’autre côté du garage pour Isack, c’est vraiment cool qu’il monte sur le podium. C’est cool pour l’équipe et cool pour Hadjar, il le mérite car il fait un super travail cette année. On aurait aimé avoir un bon résultat avec les deux voitures, mais ça nous a coûté cher."
Racing Bulls
