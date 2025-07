Alpine F1 bientôt rebaptisée à nouveau Renault F1 ?

L’instabilité et le manque de résultats continuent de caractériser la saison 2025 d’Alpine F1, avec la dernière réorganisation consécutive au départ soudain de Luca de Meo, PDG de Renault, qui se fait attendre.

C’est de Meo qui avait nommé Flavio Briatore conseiller exécutif en F1, et l’homme de 75 ans se retrouve désormais également patron de facto après le départ inexpliqué d’Oliver Oakes, directeur de l’équipe.

Les choses bougent toutefois au sein du conseil d’administration de Renault, en attendant la nomination d’un nouveau PDG.

Jean-Dominique Sénard, président du groupe, est un fervent supporter du sport automobile et ne compte pas remettre en cause l’engagement de Renault en F1.

Mais cela pourrait se faire à nouveau avec le nom Renault directement et plus Alpine, qui se tourne définitivement vers le 100% électrique. Une décision pourrait être prise à ce sujet dans les prochaines semaines, à temps pour 2026.

Rappelons que Renault F1 avait laissé sa place à Alpine F1 au début de la saison 2021. L’intérim aura donc duré 5 ans si cela se confirme.

Une chose est certaine : le projet de moteur est bien enterré et c’est via un accord avec Mercedes qu’Enstone devra réussir. Si le futur V6 turbo hybride allemand est parmi les meilleurs ou le meilleur, Renault F1 n’aura plus d’excuses.

Du côté de la direction de l’équipe cela reste flou. Steve Nielsen est attendu en tant que directeur d’équipe. Flavio Briatore a insisté sur le fait qu’il continuera à exercer ses fonctions de conseiller exécutif jusqu’en 2029... mais dans des conditions légèrement modifiées. Il doit désormais rendre compte directement au président de Renault et il ne sera donc plus lié au futur PDG.