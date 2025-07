Antonelli était ’gêné’ après son erreur mais Mercedes F1 ne s’inquiète pas

Andrea Kimi Antonelli va avoir besoin d’oublier son erreur du Grand Prix d’Autriche, où il a causé son abandon et celui de Max Verstappen lors d’une erreur au premier tour. Le pilote Mercedes F1 a assumé sa faute et va maintenant tenter de compenser sa pénalité de trois places sur la grille pour ce week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Ca va aller pour Kimi" a déclaré Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste. "Il était très déçu après la course et gêné d’avoir commis une erreur qui a finalement entraîné l’abandon de Max. Maintenant, il va recevoir une pénalité pour cela. Il a levé la main. Il n’a pas prétendu que c’était la faute de quelqu’un d’autre."

"Il aura cette pénalité sur la grille de départ à Silverstone, mais il va devoir oublier cela et se concentrer sur la qualification le plus possible sur la grille, sur les réglages de la voiture pour les qualifications et sur les réglages pour la course."

Le pilote italien a fait un beau début de saison, et Shovlin est convaincu qu’il va vite rebondir. Il explique qu’Antonelli a déjà préparé Silverstone avec son ingénieur Peter Bonnington, et qu’il ne pense plus à cette erreur.

"Mais il a déjà dépassé ce stade. Il se concentre pleinement sur la prochaine épreuve. Il sera avec Bono et l’équipe d’ingénieurs pour travailler sur les réglages en préparation. Et je suis sûr qu’il reviendra en force."