Bearman raconte la relation ’particulière’ qu’il a avec Silverstone

Oliver Bearman se rappelle de ses années en tant que spectateur du Grand Prix de Grande-Bretagne, qu’il était venu voir enfant en bord de piste. Mais cette fois, le pensionnaire de Haas F1 s’apprête à le vivre de l’intérieur, en tant que titulaire d’une équipe.

"Je me souviens de la pluie qui s’est mise à tomber, comme le veut la tradition britannique, et qui a mis du piment dans la course" a déclaré Bearman.

"J’ai regardé la course depuis la chicane sous la pluie."

"Je suis également allé dans le garage de Force India et j’ai vu les voitures de près. Ce GP occupe donc une place particulière dans mon cœur, car c’est mon GP national, mais aussi parce que c’est le premier auquel j’ai assisté il y a dix ans."

Le pilote britannique a hâte de découvrir ce que représente Silverstone pour un pilote de Formule 1 et non de Formule 2 : "Silverstone présente de nombreux points forts, en particulier les qualifications, car c’est un circuit très rapide."

"Je suis impatient d’y aller pour la première fois. J’ai couru ici en F2 l’année dernière. Nous étions sur la piste à 8h30 et les tribunes étaient pleines de fans. J’imagine que pour la F1, ce sera fou, avec le soutien du public local."

Bearman reconnait que Lewis Hamilton, Lando Norris et George Russell ont été des exemples, mais que cela ne lui a pas tout appris : "Lewis est quelqu’un que j’ai observé toute ma vie. J’ai appris à connaître sa force mentale et sa vitesse brute."

"Cette saison a été un grand voyage et j’ai beaucoup appris sur moi-même et sur l’équipe. C’est un grand défi physique. Le cou est la chose la plus importante à surveiller. Suzuka a été un moment fort jusqu’à présent, un circuit à grande vitesse qui m’a donné beaucoup de confiance."

"Les pilotes britanniques s’en sortent très bien, je suis le moins bon, mais les autres s’en sortent bien. Je suis fier de représenter mon pays d’origine et j’espère que nous aurons un grand week-end."