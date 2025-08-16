Alonso souhaite voir Drugovich titularisé chez Cadillac F1

Felipe Drugovich est un des favoris pour l’obtention d’un baquet de titulaire chez Cadillac F1, la nouvelle équipe qui fera ses débuts en 2026.

Le Brésilien, qui a remporté le championnat de Formule 2 en 2022 et est devenu pilote de réserve d’Aston Martin F1, est un des jeunes les plus expérimentés qui sont disponibles.

Dans son rôle actuel, il a déjà effectué de nombreux essais libres et beaucoup d’essais privés.

Pour Fernando Alonso, qui a été remplacé par Drugovich en EL1 en Hongrie, ce serait normal de voir le Brésilien à temps plein au volant d’une F1. Et il ne serait pas déçu de le voir quitter Aston Martin F1 si c’était le cas.

"Ce serait formidable de le voir en F1. Il a une opportunité et quand vous pouvez avoir un volant, il ne faut pas hésiter à quitter votre rôle de réserviste."

"Donc, non je ne serai pas déçu s’il allait là-bas (Cadillac). Il a un talent incroyable, la Formule 2 en a été la démonstration."

"Nous le constatons chaque jour lorsque nous travaillons avec lui."

"Son travail sur simulateur, ses essais libres…"

"Il a toujours fourni les performances attendues par l’équipe, même avec un kilométrage très limité."

"Ce serait intéressant de le voir piloter à temps plein et j’espère que cela se produira."