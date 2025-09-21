Sans surprise pour Alonso, Aston Martin F1 a reculé en course à Bakou

Aston Martin F1 avait fait une très bonne qualification à Bakou hier, Fernando Alonso l’avait admis.

Alors lorsqu’il régresse en course aujourd’hui, pour terminer 15e avec son AMR25, il n’est pas vraiment surpris.

L’Espagnol a écopé de 5 secondes de pénalité pour avoir réagi au départ anticipé d’Oscar Piastri devant lui. Un mauvais réflexe compréhensible mais pénalisable... et pénalisé.

"Ce fut une course difficile, sans grand rebondissement, et nous n’avions tout simplement pas le rythme. Nous avons un peu surperformé hier et aujourd’hui, sans surprise, on a reculé à notre place."

"Au départ, j’ai réagi au mouvement d’Oscar et j’ai malheureusement écopé d’une pénalité. Je ne pense pas que cela ait eu un impact sur notre course au final, car nous n’avions tout simplement pas les performances nécessaires. J’espère que notre voiture sera mieux adaptée à Singapour et que nous pourrons à nouveau nous battre pour les points."

Lance Stroll a lui terminé 17e. Le Canadien n’avait pas grand chose à dire sur sa course.

"Nous sommes restés plus longtemps en piste avec les pneus médium dans l’espoir de profiter d’une voiture de sécurité qui n’est jamais venue, ce qui a limité nos opportunités et nos possibilités. Nous nous tournons désormais vers Singapour, où nous espérons être plus compétitifs et avoir un week-end de course plus solide."

Mike Krack, directeur de course, tire un bilan forcément mitigé de ce week-end.

"Il y a eu très peu d’opportunités dans la course et les points étaient hors de portée aujourd’hui. La majorité des voitures ne se sont arrêtées qu’une seule fois, comme nous, les pneus médium étant particulièrement performants avec une faible dégradation. Cela a limité les options stratégiques et a rendu la course assez simple. Les deux pilotes ont poussé fort, mais au final, nous avons manqué de vitesse. Nous allons retourner à Silverstone, à l’usine, pour débriefer ensemble et revenir plus forts à Singapour."