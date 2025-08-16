Lambiase : Verstappen, ’un géant sincère, doux, très attachant’ mais ’très têtu’

Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen, estime que la F1 doit être reconnaissante envers le quadruple champion du monde des pilotes pour le rôle qu’il joue dans le paddock.

L’ingénieur italo-britannique, surnommé « GP », qui travaille avec le pilote depuis son arrivée chez Red Bull en provenance de Toro Rosso en 2016, a qualifié Verstappen de « gentil géant » en dehors des circuits, même s’il est généralement présenté comme un « méchant ».

Après avoir atteint les 200 Grands Prix pour l’écurie de Milton Keynes, l’équipe a commémoré l’épopée de Verstappen chez Red Bull Racing avec une vidéo en hommage au Néerlandais.

Lambiase a joué un rôle majeur, mettant en lumière sa relation avec le vainqueur de 65 Grands Prix et la personnalité de Verstappen en dehors des circuits.

"Sur le circuit, Max est dépeint comme le méchant du paddock, mais en dehors, c’est tout le contraire."

"C’est un géant sincère, doux et très attachant. Un gentil géant. Je le considère comme un ami proche."

Si Verstappen est devenu l’une des figures les plus polarisantes et clivantes de la F1 moderne, en grande partie grâce à son style de course agressif et à son caractère parfois combatif devant les caméras de télévision, il existe un décalage apparent entre son image publique parfois hostile et sa véritable personnalité en privé.

"Max est clairement un talent générationnel. Ces dernières années, il a suivi Michael Schumacher et Lewis Hamilton, et il a pris le relais."

"Et je pense que ce qu’il a apporté à ce paddock… On le voit dans sa relation avec les rookies aujourd’hui : ils l’admirent tous et aspirent à l’imiter et à accomplir ce qu’il a accompli. Je pense donc que la Formule 1 doit lui en être reconnaissante."

Lambiase a cependant reconnu l’autre facette de Verstappen. En tant qu’interface entre l’équipe et le pilote, il a souvent été la cible de l’agressivité de la star de Red Bull.

"La limite de Max ? Son entêtement. Il a toujours raison, et c’est un véritable défi technique : essayer de se mettre dans sa peau et de se mettre dans sa tête. J’ai fini par accepter que, même s’il refuse sur le moment d’accepter votre recommandation, il l’absorbe comme une éponge et refuse de l’admettre, mais il fera ce que vous lui demandez."

Selon Lambiase, la relation entre le pilote et l’équipe est désormais bien comprise.

"L’équipe comprend ce dont il a besoin pour tirer le meilleur parti de la voiture. Il comprend ses besoins en termes de retours et ce qu’il doit apporter au développement de la voiture."

"Non seulement pour la voiture actuelle, mais aussi pour les années à venir. Cela sera crucial avec le changement de réglementation pour l’année prochaine."