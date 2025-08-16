McLaren F1 peut s’offrir le record de doublés à la suite

McLaren a une fois de plus prouvé sa domination cette saison en signant un nouveau doublé au Grand Prix de Hongrie 2025.

Lando Norris a parfaitement exécuté une stratégie à un arrêt pour réduire l’avance au championnat de son coéquipier Oscar Piastri à neuf points. Piastri a dû adopter une stratégie à deux arrêts face à Charles Leclerc et a terminé 2e.

Avec ce résultat, McLaren signe son quatrième doublé consécutif de la saison. Et le record actuel de doublés consécutifs en F1 est de cinq, détenu par Ferrari et Mercedes.

Mercedes en a signé cinq de suite à quatre reprises : Belgique 1952 à Pays-Bas 1952, Malaisie 2014 à Monaco 2014, États-Unis 2015 à Australie 2016 et Australie 2019 à Espagne 2019.

Pour Ferrari ce n’est arrivé qu’une fois, en 2002 entre la Hongrie et le Japon.

Dans l’histoire récente de la F1, seule Mercedes a été la plus proche de battre ce record puisque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont signé cinq doublés consécutifs en 2019. La série a pris fin au Grand Prix de Monaco mais avec beauté tout de même, Bottas terminant troisième.

McLaren peut donc égaler les records de Mercedes et Ferrari au Grand Prix des Pays-Bas. Et les dépasser au Grand Prix d’Italie, Monza suivant Zandvoort sans week-end de pause à la rentrée.