Alonso ne pouvait pas faire mieux que 13e avec Aston Martin F1

Fernando Alonso l’a dit à la radio à la fin des qualifications du jour sur le circuit de Sakhir : Aston Martin F1 ne pouvait pas faire mieux !

Et le mieux, c’est seulement la 13e position pour la course demain sur la grille. Soit en dehors de la zone des points.

"Nous avons maximisé nos qualifications ce soir en nous classant 13e sur la grille de départ pour la course de demain. En Q1, nous avons utilisé trois trains de pneus tendres et nous sommes qualifiés. Nos options pour la Q2 étaient ensuite assez limitées et il ne nous restait plus de trains de pneus tendres neufs. Nous n’avons pas été dans le rythme de tout le week-end, donc je pense que la course de demain pourrait être difficile. Nous allons continuer à nous battre et, espérons-le, être proches des points."

Lance Stroll n’est pas dans le rythme depuis hier à Bahreïn et c’est le 19e chrono seulement.

"Les réglages ne semblaient pas tout à fait corrects aujourd’hui, la garde au sol était bien trop élevée, ce qui rendait la voiture difficile à gérer dans les virages. Nous savions depuis le début que ce week-end ne serait pas facile pour nous à Bahreïn, alors nous devons maintenant travailler et voir si nous pouvons améliorer quelque chose avant demain."