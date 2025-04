Antonelli : Si tout se passe bien, un podium est possible à Bahreïn

Andrea Kimi Antonelli continue son apprentissage à grande vitesse en Formule 1, et sa quatrième place sur la grille du Grand Prix de Bahreïn en est une nouvelle preuve. Le pilote Mercedes F1 a failli rater sa Q3 avec un premier tour annulé mais il a parfaitement surmonté la pression du deuxième run.

"C’était plutôt intense, toute la qualification a été très serrée. Avec deux dixièmes, vous pouviez gagner quatre ou cinq places donc c’était très serré. Je me sentais bien dans la voiture, tout se passait de manière fluide" raconte Antonelli.

"Mais dans mon premier tour de Q3, j’ai trop attaqué, je suis sorti de piste et mon chrono a été annulé. Je me suis senti sous pression car je devais réussir ce tour. Ce n’était pas simple mais je suis très content de ma quatrième place car c’est ma meilleure position de départ cette saison."

Avec une quatrième place au départ, l’Italien est conscient qu’il pourra se battre pour un excellent résultat en course. Il se montre ambitieux et pense pouvoir viser un podium si tout se passe au mieux.

"En EL2, les longs relais semblaient très serrés aussi, on semble avoir un rythme assez similaire, donc ce sera très intense, je pense. Ce sera très important de bien piloter et de bien gérer les pneus pour avoir une bonne chance de podium. Mais si tout se passe bien et que je fais un bon travail de mon côté, je pense qu’un podium est possible."