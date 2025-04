Racing Bulls : Une qualification ’frustrante’ pour Hadjar et Lawson

Isack Hadjar s’est qualifié 12e au Grand Prix de Bahreïn, et le pilote Racing Bulls n’était pas satisfait d’avoir manqué la Q3 pour moins d’un dixième. Il déplore aussi un tour très compliqué et un manque de confiance dans sa VCARB 02.

"C’est frustrant, un demi-dixième comme ça... j’ai été en difficulté toute la qualif et j’étais sur un bon tour, mais la fin du tour a été moins bonne. Je perdais les pneus, je n’avais aucun feeling avec la voiture et c’était un peu décevant" regrette Hadjar.

Interrogé sur les raisons de cette soudaine chute en performance, le Français est très clair : "Le vent. Le vent a tourné aujourd’hui et on est passé d’un très bon feeling hier à une voiture complètement différente aujourd’hui."

Hadjar s’attend à une course comme il n’en a pas encore vécu demain : "Demain ça va être nouveau pour moi, je n’ai jamais fait de Grand Prix où il y avait de la dégradation. En Chine et au Japon c’était à fond tout le long de la course, et là il va falloir utiliser sa tête mais il y a un bon coup à jouer."

Liam Lawson a eu un problème de DRS lors de son tour rapide en Q1 et il est frustré d’avoir manqué de peu un passage en Q2 avec une 17e place : "Malheureusment oui. La Q1 s’est bien passée. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, j’ai eu du patinage, j’ai ouvert le DRS et il s’est refermé, en gros. C’est frustrant."

"La voiture est assez rapide ce week-end, pendant la plupart des séances d’essais. Le problème était de réussir à tout mettre bout à bout, et de bien la régler. Elle était dans une bonne fenêtre, la vitesse était là et c’est dommage. Avec ce rythme, on aurait dû progresser [en Q3]."