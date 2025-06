Alonso : marquer des points est ’une bonne nouvelle’ mais pas une finalité

Fernando Alonso a attendu la neuvième course de la saison pour rentrer dans le top 10, mais il espère désormais que les progrès de son équipe vont se concrétiser via des résultats. Le pilote Aston Martin F1 espère que le Canada aidera à confirmer les progrès entrevus depuis les évolutions.

"Marquer les premiers points est une bonne nouvelle, mais on doit continuer à faire progresser la voiture. Les dernières courses ont été meilleures, et Montréal a toujours été un bon circuit pour nous, donc on doit continuer comme ça" a déclaré Alonso, qui est satisfait d’assister au retour de Lance Stroll ce week-end.

"Ce n’est jamais une bonne situation quand vous n’êtes pas à 100 % dans la voiture. Mais il est de retour à 100 %, il court ici et il montre son implication, il montre qu’il travaille dur pour être dans la voiture et c’est bien pour lui, surtout au Canada pour sa course à domicile."

Cette semaine, le calendrier 2026 de la Formule 1 a été officialisé, et avec lui l’arrivée de Madrid en tant que manche du championnat du monde. Barcelone sera également présent durant la saison, ce qui n’est pas sans plaire au pilote d’Oviedo.

"C’est une très bonne nouvelle pour l’Espagne d’avoir deux courses, Madrid va rejoindre le calendrier et j’espère que les gens apprécieront la capitale espagnole et le show que la ville va surement offrir à tout le monde. Je suis heureux de découvrir un autre circuit, et j’aurai été assez chanceux pour courir sur trois circuits en Espagne avec Valence, Madrid et Barcelone."

Alors que Max Verstappen est à un point de pénalité d’une course de suspension, Alonso reconnait qu’il n’aimerait pas cette situation mais que cela peut arriver : "Cela arrive dans tous les sports, comme avec les cartons jaunes que vous cumulez, et vous manquez parfois un grand match car vous avez accumulé des cartons jaunes."

"J’espère qu’on n’arrivera pas à cette situation, on y était arrivés avec Kevin l’an dernier, mais pour nous en tant que pilotes, c’est très dur de devoir manquer une course. On est parfois d’accord avec certains points de pénalité, et d’autres sont plus difficiles."