Colapinto : une ’pause utile’ après ’trois courses difficiles’ chez Alpine F1

Franco Colapinto a pu vivre enfin une semaine de travail à l’usine pour débriefer ses débuts avec Alpine F1, après un triplé de courses enchaîné entre Imola, Monaco et Barcelone. Le pilote argentin reconnait que ces trois premières épreuves en bleu et rose n’ont pas été de tout repos pour lui.

"Ca a été difficile. Bien sûr, elles n’ont pas été à la hauteur de mes espérances. Je m’attendais à progresser un peu plus après Imola, mais c’est toujours difficile de revenir en F1 après six courses d’absence" a déclaré Colapinto.

"Les autres pilotes ont beaucoup appris, sur la gestion des pneus, et quand vous ne conduisez pas, c’est vraiment délicat. Mais je pense que c’était vraiment bien, cette pause, cette semaine de congé pour revenir avec l’équipe."

"Pour se retrouver et comprendre les problèmes, comprendre ce que nous devons faire mieux, où nous manquons de rythme et où je peux m’améliorer aussi. C’était donc une bonne chose. Je pense que c’était une bonne pause et j’espère qu’elle nous permettra d’être plus performants pour le moment."

L’Argentin détaille les différences dans le vécu entre Alpine cette année et ses neuf courses chez Williams l’an dernier : "C’est très différent. Lorsque je suis arrivé chez Williams l’année dernière, la seule comparaison que j’ai eue, c’est celle-là. Je n’avais jamais conduit une autre voiture de Formule 1."

"Je ne pouvais donc pas vraiment la comparer à quoi que ce soit d’autre, alors que maintenant, c’est le cas. Chez Alpine, j’apprends beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi des choses différentes. La voiture est également très différente à conduire, et il s’agit juste de se familiariser et d’essayer de comprendre comment la maîtriser."

Colapinto reconnait qu’il était devenu urgent de pouvoir faire un break et d’arrêter un enchainement de course durant lequel il a rencontré divers problèmes et surmonté divers défis : "Je pense qu’il est toujours utile de faire une petite pause après deux courses."

"Il est toujours difficile d’aborder un triplé de courses parce que vous n’avez pas assez de temps pour changer les choses. J’étais habitué à quelque chose de très différent, ce qui ne m’a pas donné assez de temps entre les courses pour y réfléchir, apprendre et comprendre exactement ce que nous devons faire."

"Je suis convaincu que cette pause a été bénéfique pour nous. J’espère qu’elle nous permettra de retrouver un peu de performance. J’espère pouvoir retrouver un peu de cette confiance que j’avais dans la voiture l’année dernière et trouver un moyen de la contourner un peu plus."

Désormais, il doit apprendre Montréal et admet que ce sera un autre défi : "Je pense que trois séances libres suffisent pour apprendre le circuit. Bien sûr, se mettre dans le rythme rapidement sera très utile parce que nous avons beaucoup de choses à tester et nous avons besoin de ce temps pendant les essais libres."

"J’espère que nous pourrons prendre de la vitesse rapidement et voir ce qu’il en est. Mais oui, c’est une sorte de circuit urbain, et cela apporte toujours un peu plus d’émotion pour nous en tant que pilotes. En fin de compte, piloter une F1 ici, sur un circuit aussi historique et important dans l’histoire du sport, c’est vraiment cool."

Et de détailler quels ont été les axes de travail depuis le GP d’Espagne, pour progresser après trois courses délicates : "Nous avons travaillé sur de nombreux points. D’une manière générale, il y a des choses qui n’ont pas fonctionné pour moi au niveau des réglages."

"Je me suis senti presque déphasé avec tout - avec les outils dans la voiture, avec les réglages. Une chose luttait contre l’autre. Une fois que nous avons compris cela après la course de Barcelone, cela m’a semblé beaucoup plus logique. Je pense qu’ici, j’arrive avec un peu plus de confiance."

"J’ai passé beaucoup de jours dans la simulation, beaucoup de jours à l’usine avec les ingénieurs, donc je peux comprendre. J’espère que nous avons fait un pas en avant. Nous avons besoin de ce pas, alors j’espère que nous pourrons le faire ici."