Leclerc est surpris des rumeurs affirmant qu’il souhaite quitter Ferrari

Charles Leclerc a nié envisager de quitter Ferrari, s’avouant « surpris » d’entendre des doutes sur les perspectives de son écurie en Formule 1.

Ferrari est arrivée au Grand Prix du Canada ce week-end accompagnée de rumeurs selon lesquelles son patron, Fred Vasseur, pourrait être remplacé, alors que l’écurie entame la saison 2025 sans grand enthousiasme.

Les spéculations concernant la position de Vasseur à la tête de l’écurie coïncident avec une affirmation - de la presse italienne - selon laquelle Leclerc serait désormais ouvert à un départ en raison de ses inquiétudes supposées concernant la direction de Ferrari.

Un journal italien a affirmé que le Monégasque n’était pas convaincu que la marque italienne puisse lui fournir une voiture capable de lui permettre de remporter le titre selon le règlement 2026. Et selon lui, son entourage lui aurait confié ses craintes !

Cependant, Leclerc a nié envisager un départ, réitérant son désir de mettre un terme à la série de saisons sans titres de Ferrari.

"Je suis très surpris," a déclaré Leclerc ce jeudi dans le paddock de Montréal.

"Je n’ai aucune idée d’où ça vient. Donc, oui, je préfère l’ignorer."

"Je n’ai jamais rien dit de tel lors des dernières courses. Au contraire, je n’arrête pas de répéter combien j’aime l’équipe et combien je veux ramener Ferrari au sommet. J’ai donc été surpris."

Leclerc a convenu avec son équipier Lewis Hamilton que Ferrari aurait tort de se séparer de Vasseur, sous les ordres duquel il a travaillé lors de sa première saison en F1 chez Sauber en 2018.

"Nous partageons une vision commune à trois. Vous savez, Fred, Lewis et moi, pour tenter de renouer avec la victoire. Et nous avons travaillé dur pour mettre tout cela en place. Donc, oui, c’est clairement notre plan. Et je pense que nous devons nous y tenir."

Leclerc, qui a un contrat à long terme avec Ferrari, a souligné qu’il s’était habitué aux rumeurs infondées qui circulaient au sujet de l’écurie de Maranello.

"La pression… nous nous mettons déjà beaucoup de pression. Et puis, bien sûr, il y a des rumeurs qui disent que ce n’est pas quelque chose que l’on veut entendre. Mais la pression est normale. Quand on travaille pour Ferrari, être deuxième n’est jamais suffisant. Mais nous en sommes tous conscients"

"La pression extérieure n’a donc aucune influence sur la pression que nous mettons sur nous-mêmes. Nous voulons gagner. Et comme je le dis sans cesse, ce n’est pas suffisant."

"Mais je ne suis pas le seul à dire que toute l’équipe sait que ce n’est pas suffisant et que Ferrari devrait gagner."

"Et c’est ce à quoi nous réfléchissons tous : ramener Ferrari au sommet. Pour le moment, McLaren est une équipe plus forte et c’est à nous de réagir."

"Mais oui, il faut absolument oublier tout ce qui se dit à l’extérieur au sein de l’équipe. Je pense que je m’y suis habitué au fil des ans."

"Évidemment, il y a des moments où il faut gérer davantage de rumeurs, surtout de la part des médias, car les questions portent sur certains sujets et ce n’est pas toujours agréable. Mais je le comprends."

"Et au final, Ferrari est comme ça et a toujours été comme ça. Il faut donc faire avec. Mais je ne pense pas que cela nous affecte."