Norris : la F1 doit éviter les courses ’fausses’ ou ’scénarisées’

Lando Norris a averti que la Formule 1 devait éviter de produire des courses « fausses » ou « scénarisées » lors de l’introduction de la nouvelle réglementation en 2026.

Norris, qui a récemment testé le nouveau concept d’aérodynamique active dans le simulateur, a souligné qu’il privilégiait les courses simples et centrées sur le pilote, et qu’il se méfiait de la complexité supplémentaire qu’elles impliquent.

À partir de 2026, le système DRS actuel sera remplacé par un système aérodynamique actif doté d’ailerons avant et arrière mobiles. Les pilotes pourront basculer entre deux modes : un mode Z à fort appui pour les virages et un mode X à faible traînée pour les lignes droites, qui offre un gain de vitesse en réduisant la résistance aérodynamique.

Contrairement au DRS actuel, le nouveau système peut être utilisé sur toute ligne droite de plus de trois secondes environ, offrant une plus grande flexibilité tactique, mais complexifiant également la stratégie de course.

"C’est différent – c’est bon et différent à bien des égards," commente Norris.

"Je pense que la Formule 1, en termes de sommet du sport automobile, de vitesse et tout le reste, peut difficilement faire mieux que ce que nous avons connu cette année et les années précédentes."

"L’année prochaine, les écarts seront plus importants. Cela ne signifie pas que les courses seront moins bonnes. Je pense que de nombreux éléments vont les améliorer."

"Je ne veux simplement pas un sport trop artificiel – je ne veux pas que les choses soient trop artificielles, trop scénarisées – je ne pense pas que ce soit correct. Ce n’est pas le sport automobile et ce n’est pas ce que j’aime."

"Il faudra donc attendre de voir ce que ces modes Z et X produiront comme spectacle."

Norris a reconnu les défis et les compromis que la réglementation 2026 entraînera, soulignant que les voitures seront plus lentes et moins spectaculaires dans certains domaines.

"Certains aspects seront améliorés mais les voitures seront encore plus lentes et entreront de manière encore plus droite dans les virages, entre autres, avec des trajectoires en V."

"Elles ne seront pas aussi spectaculaires en termes de performances au tour. Elles ne paraîtront pas aussi rapides, car en fin de ligne droite, on perd de la vitesse et on décélère."

"Elle ne sera pas aussi cool ni aussi spéciale. Il y a des choses que j’aimerais voire en plus. Juste plus de batterie, etc. Pour simplement apporter un peu plus de normalité dans le pilotage. Mais c’est un nouveau défi pour tout le monde. Nous devrions tous nous réjouir du défi que représentent une nouvelle voiture et une nouvelle réglementation."

"C’est aussi ce qui rend la Formule 1 parfois passionnante. C’est un nouveau départ pour tout le monde. Nous avons hâte d’affronter cela en équipe. C’est quelque chose que nous apprécions. En tant que pilote, nous voulons des voitures que nous pouvons piloter simplement."

Norris a résumé son sentiment sur l’évolution de la technologie et la nouvelle réglementation en plaidant pour la simplicité et l’authenticité en course.

"Honnêtement, je ne veux pas faire toutes ces bêtises avec le DRS ; je veux juste piloter la voiture. Je veux juste passer les rapports supérieurs, rétrograder, et c’est tout. C’est ce que j’aime. Vous voyez, on peut pousser au maximum et repousser les limites."

"Il y a des choses que j’adore. D’autres, je pense, seront améliorées. Au cours des deux ou trois prochaines années, je pense que tout le monde sera au même niveau."

"On constate toujours des écarts plus importants dans les changements de réglementation. C’est un nouveau défi et j’ai hâte de le relever même s’il y a encore des choses qui pourraient être améliorées."