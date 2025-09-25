Alonso : l’aéro active des F1 2026 sera ’une opportunité de sortir des sentiers battus’

Fernando Alonso ne changera pas ses habitudes de préparation pour la saison 2026 de F1, alors qu’il y aura une toute nouvelle réglementation. Le pilote Aston Martin F1 explique qu’il cherchera surtout à se préparer à la longueur de la saison.

En effet, les tests des nouvelles voitures débuteront à huis clos le 31 janvier, et la saison s’étendra jusqu’au 6 décembre, soit plus de dix mois. C’est clairement ce qui inquiète le double champion du monde.

"En termes de style de conduite ou d’entraînement spécifique, je ne pense pas que nous ferons quoi que ce soit de différent pour nous préparer pendant l’hiver. Je pense que pour nous, il s’agit plutôt de se préparer à la saison la plus longue jamais vue" a déclaré Alonso.

"Outre les [24] courses, il y aura davantage d’essais pré-saison l’année prochaine. En hiver, on avait l’habitude d’avoir un peu de temps libre entre la première ou la deuxième semaine de décembre et le mois de février, pour s’entraîner et récupérer de la saison précédente."

"Mais cet hiver va être très court. En gros, il ne s’étendra que de la mi-décembre à la première semaine de janvier, car il faudra faire le moulage du baquet et toutes ces choses-là pour être prêt pour les premiers essais fin janvier."

"Donc, à ce niveau-là, je pense que cet hiver sera davantage axé sur la préparation mentale, avec une approche différente, afin d’être prêt à enchaîner de début janvier jusqu’à mi-décembre, sans pause, à l’exception de la pause estival. Et ce sera exigeant, disons-le, du point de vue d’un pilote."

L’Espagnol explique ce qui l’enthousiasme le plus avec la nouvelle génération de voitures : "Je dirais la gestion de l’énergie sur un tour. Ce sera un peu différent. Ce sera un peu plus difficile de répartir l’énergie de manière optimale tout le long du circuit, et ce genre de choses."

"J’ai hâte de voir comment ça se passe réellement et comment cela varie d’un circuit à l’autre. Ce sera un sujet intéressant l’an prochain : voir ce que ça donne à Monaco, à Spa, ou encore en altitude, tout ça changera pas mal en 2026."

Interrogé, sur les possibilités qu’offrent les différents modes des voitures, l’Espagnol sourit quant aux chances que cela apporte : "Oui, c’est une opportunité de penser différemment des autres. Quand on est en course, il y a toujours un tour optimal à viser et une façon optimale de faire les choses."

"Mais quand on se bat contre d’autres voitures, avec des rythmes différents dans certaines parties du circuit, on peut peut-être sortir un peu des sentiers battus et utiliser ces outils à son avantage."

Ce changement de règlement est-il une chance pour les pilotes les plus capés ? Alonso l’espère : "Je pense… Ou du moins j’aimerais le penser ! J’ai piloté des voitures très différentes dans ma carrière, des rallyes dans les dunes, de l’endurance, la F1 – et dans des époques très différentes de la F1 aussi."

"Donc, quoi qu’on découvre dans les premiers jours avec la nouvelle voiture l’an prochain, je suis certain que cela aura des similitudes avec des choses que j’ai déjà connues. J’espère que je saurai identifier les problèmes ou les opportunités, et les transmettre à l’équipe : ce qu’il faut faire pour y répondre."

Il détaille son rôle dans le développement de la voiture : "Pour l’instant, nous avons travaillé sur la nouvelle voiture dans le simulateur, et participé à des réunions, des discussions sur les règlements, et sur la façon dont ils vont influencer le pilotage."

"Des sujets comme l’énergie disponible sur un tour, l’aéro active… ce sont des choses connues de tous, mais pour le moment, ce ne sont que des mots, des graphiques, des chiffres sur un écran. Tout cela deviendra réalité quand la voiture sera sur la piste et qu’on la conduira pour la première fois."

"Tout ce que l’équipe développe s’appuie sur des données – c’est leur langage, ils parlent en graphiques et en chiffres. Mais nous, une fois dans la voiture, on ne parle qu’avec nos sensations. Donc ces mois sont cruciaux pour s’assurer que l’équipe comprenne ce dont on a besoin."

Car le feeling des pilotes va au-delà de ce que les données offrent comme retours : "Absolument. C’est pour ça qu’il est si important pour nous, les pilotes, d’être impliqués dans le développement de la voiture et de connaître les idées, les philosophies que nous adoptons en ce moment."

"Par exemple, si on saute dans la voiture et qu’on freine au virage 1 à Barcelone, et qu’on ressent quelque chose d’étrange ou d’inattendu à l’entrée du virage ou à la sortie en accélérant, on peut réfléchir à ce qui pourrait causer cette sensation. Et on peut en faire part à l’équipe, car c’est peut-être un point à explorer, pour améliorer une idée qu’avaient les ingénieurs au départ."

Alonso a déjà dit qu’il pensait à prendre sa retraite fin 2026 si la saison d’Aston Martin était réussie. Néanmoins, il laisse la porte ouverte à un changement d’avis selon la situation, qu’elle soit positive ou négative.

"J’y ai réfléchi… mais je prendrai la décision l’an prochain, en fonction aussi de la situation de l’équipe à ce moment-là, et de ce dont elle a besoin. Je suis ouvert à aider autant que possible."

"Ce n’est plus une question de moi. Je n’ai plus besoin de continuer à courir. Je suis ici pour aider Aston Martin à devenir Champion du Monde, que ce soit avec moi au volant, ou sans moi au volant. C’est l’objectif principal de ce second chapitre de ma carrière."

"Et oui, j’y ai pensé. Si les choses se passent bien, je pense que ce serait un très bon moment pour arrêter. Comme tu le dis, cela fait de nombreuses années que je cours après une voiture compétitive et une vraie chance de jouer devant."

"Et si je l’ai enfin, ce serait une belle manière de clore ma carrière. Disons que si nous sommes compétitifs, il y a plus de chances que je m’arrête. Si nous ne le sommes pas… ce sera très difficile d’abandonner sans vouloir réessayer."