Leclerc évite une journée médias explosive au Brésil, Ferrari encore vivement attaquée

C’est désormais confirmé, Charles Leclerc ne participera pas à la journée médias du Grand Prix du Brésil, ce jeudi à Interlagos, mais pour une heureuse raison. Comme annoncé hier, le pilote Ferrari est rentré en urgence à Monaco après le Grand Prix du Mexique afin d’assister à la naissance de sa fille Bianca, avec sa compagne Alexandra. Alors que le Monégasque doit rejoindre São Paulo à temps pour le week-end de course, son absence intervient dans un climat particulièrement tendu chez Ferrari, où les critiques se multiplient après son accrochage avec Lewis Hamilton au Mexique.

Charles Leclerc est devenu père pour la première fois. Le pilote Ferrari et sa compagne Alexandra ont annoncé sur Instagram la naissance de leur fille Bianca, après que le Monégasque a quitté le Mexique pour rejoindre Monaco à l’issue du dernier Grand Prix.

Leclerc doit désormais reprendre la direction du Brésil afin de participer au week-end d’Interlagos, mais il ne sera pas présent pour les obligations médiatiques de ce jeudi. Avec le décalage horaire, cela commencera vers 17h environ en France.

Son absence se limitera à cette journée, et il devrait donc retrouver normalement son équipe pour la suite du Grand Prix.

Cela va également lui permettre d’échapper à des questions délicates sur les tensions apparues chez Ferrari lors de la précédente course.

"Et c’est probablement encore mieux pour lui," observe en Italie La Repubblica, soulignant que les questions concernant son accrochage avec Lewis Hamilton au Mexique "auraient été inévitables".

Leclerc ne prendra pas non plus part à la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, vendredi, mais cette absence était déjà prévue avant la naissance de sa fille.

Ferrari confiera sa monoplace à Dino Beganovic pour cette séance, dans le cadre de son programme de roulage destiné aux jeunes pilotes.

Initialement, Rafael Câmara était pressenti pour cette apparition. Le Brésilien n’est cependant plus disponible depuis sa promotion chez Haas, où il remplace Esteban Ocon en tant que pilote titulaire au moins pour cette course. La suite n’a pas été confirmée encore pour lui.

Beganovic assurera donc cette séance à la place de Leclerc, qui reprendra ensuite le volant de sa Ferrari pour la suite du week-end.

Arrivabene critique sévèrement Leclerc après son duel avec Hamilton

Pendant ce temps, les critiques concernant la gestion des deux pilotes Ferrari continuent de se multiplier en Italie.

L’accrochage entre Leclerc et Hamilton au Grand Prix du Mexique a notamment relancé les interrogations sur la capacité de l’écurie à gérer la rivalité entre ses deux pilotes.

Maurizio Arrivabene, ancien directeur de Ferrari, estime que Leclerc a été dominé par Hamilton à plusieurs niveaux lors de leur confrontation.

Interrogé par Sky Italia, l’Italien a souligné l’expérience du septuple champion du monde, qui lui aurait permis de mieux gérer la situation au moment décisif.

"Il ne faut pas oublier que Leclerc affrontait Hamilton, qui possède une expérience et une intelligence de course considérables," a déclaré Arrivabene.

"Les deux ont freiné trop tard au moment décisif, mais Lewis a eu l’expérience nécessaire pour rester sur la piste, tandis que Leclerc s’est ridiculisé."

L’ancien patron de la Scuderia considère également que la situation actuelle laisse apparaître des divisions internes entre les entourages des deux pilotes.

"Deux pilotes dans le même garage, mais nous voyons deux camps différents," a-t-il affirmé.

Pour Arrivabene, la responsabilité de rétablir l’ordre revient directement à Frédéric Vasseur.

L’ancien dirigeant estime que le directeur de Ferrari doit rappeler clairement la hiérarchie et les responsabilités de chacun au sein de l’équipe, afin d’éviter que les rivalités individuelles ne prennent le dessus sur les intérêts de la Scuderia.

"Le directeur d’équipe doit être le directeur d’équipe, et le pilote doit être le pilote. Vous êtes des pilotes et, par conséquent, des employés de Ferrari. Point final."

Les critiques ne viennent pas uniquement de l’ancien directeur de l’écurie.

Luca di Montezemolo, ancien président de Ferrari, considère lui aussi que les incidents survenus à Monza puis au Mexique "devraient nous faire réfléchir".

De son côté, Nico Rosberg, champion du monde 2016, a averti que si Vasseur ne prenait pas rapidement des mesures, "les pilotes prendront les choses en main eux-mêmes et cela risque de ne pas être beau à voir".

La presse italienne se montre également particulièrement sévère.

Le magazine Autosprint a ainsi résumé son jugement sur la situation de Ferrari en des termes très durs : "Nous avons la voiture, mais pas les pilotes ni l’équipe."

La tension pourrait également se faire sentir au sommet de Ferrari.

Selon Mara Sangiorgio, journaliste de Sky Italia, le président de Ferrari, John Elkann, n’a pas apprécié les événements du Grand Prix du Mexique.

Elle souligne notamment que les occasions manquées commencent à s’accumuler pour la Scuderia, alors que les confrontations entre Hamilton et Leclerc continuent de susciter des interrogations sur le fonctionnement de l’équipe.

"Vasseur a publiquement critiqué ses deux pilotes au Mexique, et Elkann n’était pas satisfait de ce qu’il a vu, notamment parce que les occasions manquées commencent à s’accumuler."

Le Grand Prix du Brésil se présente donc dans un contexte contrasté pour Charles Leclerc et Ferrari.

Alors que le Monégasque célèbre la naissance de sa fille Bianca, son équipe doit composer avec une pression grandissante autour de la gestion de ses pilotes et des résultats qui lui échappent.

L’absence de Leclerc jeudi lui permettra d’éviter temporairement les questions sur son duel avec Hamilton, mais la Scuderia devra rapidement répondre à ces critiques sur la piste, dès le week-end d’Interlagos.