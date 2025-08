’Beaucoup de frustration’ : Ferrari doit ’comprendre’ le problème qui a fait ’s’effondrer’ Leclerc

Ferrari avait connu la bonne surprise de signer la pole ce samedi au Grand Prix de Hongrie avec Charles Leclerc. Et après un bon début de course durant lequel la victoire a semblé se dessiner, le Monégasque a perdu pied à cause d’un problème encore pas clairement identifié sur le châssis de sa SF-25.

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, reconnait que la frustration exprimée par son pilote à la radio puis à l’arrivée est totalement normale, compte tenu de la désillusion qu’il vient de subir en fin de course.

"L’analyse c’est que c’est dur, c’est dur pour lui, c’est dur pour nous. On avait fait un bon week-end jusque-là avec la pole, on passe 40 tours en tête, le premier relais on est en contrôle, le deuxième ils sont plus proches mais on est encore en tête après 40 tours" a déclaré Vasseur.

"Sur le dernier relais, on perd deux secondes au tour, la voiture était devenue impossible à conduire sur le dernier relais et on doit comprendre ce qui s’est cassé et pourquoi on perdait autant de temps sur les 20 derniers tours."

"Ce n’était pas évident pour McLaren ou pour Russell en début de course. Même si on met McLaren de côté, on met 15 secondes à Russell au bout de 30 tours et on en perd 25 sur les dix derniers. C’est nous qui perdons et on doit comprendre ce qu’il s’est passé dans la voiture."

La stratégie n’a pas été cruciale

La stratégie n’a en tout cas pas été décisive : "Un arrêt ou deux, c’était très très proche et Norris a fait un arrêt par défaut car Piastri avait fait deux arrêts. C’était le bon choix pour Lando à ce moment-là, il était cinq ou six secondes derrière Oscar et nous mais c’était par défaut."

Amené à tirer le bilan du week-end, alors que Leclerc ne retient "rien de positif" et que Lewis Hamilton a "hâte de partir" du Hungaroring, leur patron se montre un peu plus tempéré, même s’il convient d’une situation particulièrement frustrante.

"Il y a du positif parce qu’on se dit que quand tout est dans l’ordre on peut se battre avec McLaren, mais il y a aussi beaucoup de frustration aussi du pilote et de toute l’équipe parce que la victoire n’était pas loin mais qu’elle nous a échappé" note le Français, avant de dédouaner Leclerc pour son agacement à la radio.

"Je pense que si on mettait le micro sur un footballeur quand ils jouent ce ne serait pas mieux, déjà que ce n’est pas top sur les arbitres des fois ! Je le comprends, il est dans l’adrénaline de la course, il a la pression, la victoire était là, ça allait le faire et il perd tout sur le dernier set de pneus."

"Je comprends la frustration, on travaille depuis un an pour rattraper McLaren et se battre avec eux, il y a un moment où c’est presque là, à portée de main, il est en tête, on avait fait la pole, on n’était pas derrière, il avait pris un bon départ et fait un bon premier relais, Piastri a essayé de faire l’undercut et il est resté sous contrôle, et il perd tout à la fin."

"On peut refaire la course le dimanche soir, mais la vérité c’est qu’on a mené 40 tours après le départ et qu’on s’est effondrés en fin de course. On doit comprendre ce qui s’est passé, car c’est là que le week-end nous a échappé."

"On doit se remettre au travail pour être meilleurs"

Vasseur révèle par ailleurs que ce dont s’est plaint Leclerc n’avait en fait rien à voir avec le châssis qui a réellement posé problème : "A ce moment-là non, il parlait d’autre chose mais je n’entre pas dans le détail. Mais ça c’est un dixième au tour quand il se battait avec Norris et Piastri, et rien à voir avec les deux secondes qu’il perdait dans les derniers tours."

Face au désespoir de Hamilton, Vasseur comprend son pilote, qui a connu une course frustrante et sans espoir de progression, au lendemain d’une qualification après laquelle il avait conseillé à son équipe de "changer de pilote".

"Je peux comprendre hier, Lewis est très exigeant face à nous, face à l’équipe, à la voiture et face à moi, mais il est aussi très exigeant envers lui-même. C’est un septuple champion du monde, il est exigeant avec tout le monde, y compris avec lui-même, et en premier lieu avec lui-même."

"Quand on prend le pari de s’élancer en pneus durs, on sait que le début de course est difficile et ça l’a été. On a perdu des places, on était dans un train de DRS, c’était impossible de dépasser. On a fait le pari d’un seul arrêt pour revenir dans les points mais on termine dans la boîte de vitesses d’Antonelli et Hadjar. C’est une course à oublier."

Désormais, la Formule 1 va prendre une pause et reviendra dans quatre semaines à Zandvoort. L’occasion de souffler et d’encaisser cette défaite, mais aussi de rappeler que le bilan du début de saison n’est pas totalement sombre, notamment grâce à la dynamique dans laquelle se trouve Ferrari.

"Oui ça va faire du bien, les deux premiers tiers de championnat ont été longs, ont été durs, mais on est toujours deuxièmes au championnat, on a réussi à faire une pole, on était revenus dans le coup à Spa, ici on fait 40 tours en tête, il y a un vrai pas en avant."

"J’ai du mal à être positif quand on perd une course après avoir passé les 40 premiers tours, mais c’est comme ça et on doit se remettre au travail pour être meilleurs à la rentrée et qu’on réussisse à finir la course quand on est en tête."