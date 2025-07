Alonso espère un week-end ’meilleur qu’à Spa’ pour Aston Martin F1

Fernando Alonso ne s’attend pas à un week-end très différent de la Belgique pour Aston Martin F1, alors que débute demain le Grand Prix de Hongrie. Le double champion du monde espère que la configuration aérodynamique sera meilleure, mais note que l’AMR25 n’aura que peu évolué.

"Il n’y a eu que trois jours de Spa à la Hongrie donc la voiture sera plus ou moins la même, et peut-être qu’on aura de la pluie dimanche. La grande différence sera le niveau d’appui, la Hongrie est un circuit sinueux et on mettra nos ailerons de Monaco, et ce ne sera peut-être pas mauvais, la voiture pourrait être meilleure qu’à Spa" a déclaré Alonso.

L’équipe va lui faire comparer deux planchers en essais libres, et l’Espagnol pense que c’est le mieux à faire pour progresser : "Évidemment, ce sera le thème pour le reste de l’année, il n’y aura plus de grosses évolutions, pour aucune des équipes. Alors on va s’amuser pendant les essais libres !"

Face aux risques de pluie, l’Espagnol ne sait pas quelle météo il préférerait en course : "Cela dépend de la position à laquelle vous vous qualifiez. Si vous êtes bien qualifié, vous voulez une course ensoleillée et ennuyeuse pour consolider votre place, et si vous êtes mal qualifié, vous voulez du chaos. Donc on en reparlera samedi après les qualifications."

Alonso révèle qu’il n’a pas encore réfléchi à ce qu’il allait faire pendant la pause estivale, et que ce sera surement très calme pour lui : "Pour tout vous dire je n’y ai même pas pensé. Je n’ai pas de grands plans."

"Après les courses qu’on a faites, les doublés de courses et le calendrier chargé, quand l’été arrive, on veut juste être à la maison, ne pas prendre de vol ni rien qui demande un sac à dos ou une valise ! Ce sera entre l’Espagne et Monaco et ce sera tranquille."

Et de décrire ses journées de repos : "Dans le passé, c’était du karting car c’est une chose qui me manquait quand je voyageais et que je n’étais pas en Espagne. Maintenant, je dirais karting le matin, et l’après-midi, détente totale sur la plage ou au soleil !"

Pour Lance Stroll, son équipier, sur les 13 premières courses, il y a eu trois arrivées dans les points. Un bilan assez maigre ?

"Nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaiterions, c’est sûr. En tant qu’équipe, nous voulons nous battre plus haut et marquer plus de points chaque week-end. Spa a été un week-end difficile pour nous, nous n’étions pas assez rapides. Il y a beaucoup de travail à l’usine à Silverstone pour continuer à attaquer et à rendre la voiture plus rapide. Il y a eu des courses amusantes cette saison, et des courses sympas sur piste mouillée où nous avons profité des opportunités et marqué des points. Celles-ci étaient bonnes, mais nous voulons être plus rapides."

Est-ce que ce sont des courses comme Silverstone, sur piste mouillée, qui sont sa principale opportunité de marquer des points maintenant ?

"Pour l’instant, j’en ai l’impression. Lors d’un week-end sec normal, si la piste convient parfaitement à la voiture et que nous en tirons le meilleur parti, nous pourrons peut-être marquer un ou deux points. Mais j’ai l’impression que la plupart du temps, ce sont ces week-ends-là qui nous permettent de varier les plaisirs et d’en tirer profit."

A quel point pense-t-il du coup à l’année prochaine, compte tenu de la présence d’Adrian Newey, de la nouvelle soufflerie, du nouveau moteur et de la nouvelle réglementation ?

"En tant qu’équipe, toutes les équipes sont probablement très concentrées sur l’année prochaine. Avec la nouvelle réglementation, ce sera une grande opportunité pour tout le monde. C’est vraiment une période très excitante pour nous, avec tous les outils à notre disposition : la nouvelle soufflerie, le nouveau simulateur, l’arrivée de nombreux nouveaux membres et l’arrivée d’Adrian. C’est une période très excitante pour nous. Personne ne sait où l’on se situera lors de la première course à Melbourne, mais beaucoup de travail et de concentration sont consacrés à 2026."