Les pilotes soutiennent la FIA au sujet de la pluie et préfèrent la prudence

Le débat continue d’être lancé sur la prudence de la direction de course la semaine dernière à Spa-Francorchamps. Nous avons étudié en profondeur la question la semaine dernière, et il semble toujours plus important de prévenir que de devoir subir un énorme accident.

En réalité, on en vient à se questionner des raisons pour lesquelles ce débat continue de faire rage, car les pilotes semblent totalement favorables à la prudence de la FIA, comme l’explique Pierre Gasly, qui avait déjà le même avis après la course dimanche dernier.

"C’est toujours plus facile d’expliquer pourquoi on a été trop prudent que d’avoir à justifier pourquoi on a mis les pilotes dans des conditions dangereuses" a-t-il déclaré. "À Silverstone, on a vu un pilote percuter une autre voiture simplement parce qu’il ne voyait pas où il allait, ce qui, pour moi, n’a rien à voir avec la course."

"On veut voir des dépassements. On veut voir du talent sous la pluie, pas une course qui se joue simplement sur le fait de savoir si vous voyez ou non ce qui se passe à deux mètres devant votre voiture."

"À Spa, ils avaient dit avant le week-end qu’ils seraient probablement plus prudents, en tenant compte de ce qui s’est passé à Silverstone et de l’historique du circuit. Étions-nous un peu trop du côté de la prudence ? Oui."

"Peut-on leur reprocher d’avoir été prudents ? Je ne pense pas. Et allons-nous travailler avec eux pour les aider à porter un jugement un peu plus précis et améliorer le spectacle et la qualité de pilotage dans ces conditions ? Absolument."

La FIA applique la demande des pilotes

Gasly s’attend à ce que la course fasse l’objet de nouvelles discussions à l’avenir, mais il trouve injustes les critiques à l’encontre de la décision de la direction de course : "Je suis sûr que nous en parlerons lors du briefing des pilotes et que lors de la prochaine course [sur piste mouillée], ils feront encore mieux et nous trouverons le bon équilibre."

"Mais je ne pense pas qu’il soit vraiment juste de dire qu’ils ont mal fait leur travail. Je pense que cela s’explique et qu’ils ont préféré jouer la carte de la sécurité cette fois-ci. Nous allons travailler là-dessus. Je suis sûr qu’en tant que pilotes, nous voulons rouler sur piste mouillée, ça ne nous dérange pas, c’est toujours excitant."

"Évidemment, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous ne voyez rien et où vous finissez par vous crasher au milieu de la ligne droite de Kemmel et avoir un autre incident que vous devez expliquer à une autre famille. Je pense que c’est une question de équilibre et nous allons travailler avec la FIA et je suis sûr que cela va s’améliorer."

Oscar Piastri confirme que les pilotes ont eux-mêmes demandé à la FIA de jouer la prudence en cas de doute : "Ces dernières années, nous avons transmis nos retours à la FIA sur ce que nous jugeons acceptable ou non."

"C’est toujours bien pire dans la voiture que ce que l’on voit à la télévision, et je pense que la FIA a fait un très bon travail en nous écoutant et en tenant compte de ces retours. Nous leur avons demandé d’être, si possible, du côté de la prudence."

"Oui, on peut dire que nous l’avons été, mais encore une fois, nous préférons largement cela plutôt que l’inverse. Le ressenti dans cette salle serait très différent si un gros accident s’était produit la semaine dernière. Donc, là encore, nous allons continuer à travailler avec la FIA et affiner cela, mais je pense que nous étions du bon côté de la prudence."

Ocon s’est déjà fait très peur à Spa

Esteban Ocon conserve son avis favorable également et raconte ce qu’il a vécu à Spa il y a plus de dix ans, quand il était un jeune pilote : "La première année où je suis allé à Spa, c’était en 2012. J’étais en fond de grille et c’était une course sous la pluie."

Je ne voyais absolument rien, c’était plus ou moins la même chose que ce qui est arrivé à Isack, par exemple, quand il a percuté Kimi, sauf que nous, c’était à Spa. J’étais 25e ou quelque chose comme ça, et j’ai essayé de regarder sur la droite pour voir si j’avais un peu plus de visibilité, s’il n’y avait pas de projections."

"J’ai ralenti, j’étais peut-être en quatrième ou cinquième vitesse, donc probablement à 160, 170 km/h. Et au moment où je me suis déporté sur la droite, je me suis retrouvé face à une voiture qui était perpendiculaire à la piste, et je l’ai vue seulement au moment où j’ai croisé sa trajectoire."

"Mais si j’avais été à gauche, ça aurait été pareil. J’aurais probablement subi une blessure très grave. J’ai déjà été dans ce genre de situation, et ce n’est vraiment pas amusant."

Il estime qu’autoriser les pilotes à courir dans des conditions où un tel accident est possible représente un risque inacceptable : "Je pense que ce qu’a fait la FIA était la bonne décision pour Spa."

"On ne veut plus courir dans des conditions où on ne peut pas voir à deux mètres devant. C’est juste appeler un nouveau drame. On a déjà perdu assez de pilotes dans ce genre de conditions, et c’est quelque chose qu’on ne veut plus voir."

Un revêtement drainant comme sur autoroute ?

Alonso estime que le problème remonte à l’adoption de voitures et de pneus plus larges en 2017. Mais il pense également que les pistes pourraient être resurfacées avec un autre type d’asphalte afin de réduire les projections.

"Je pense que les pneus, les pneus larges, ont clairement réduit la visibilité. Et probablement que certains asphaltes des circuits sont un peu différents de ce qu’ils étaient par le passé. Parce que nous avons couru avec beaucoup d’eau à Sepang [Malaisie] et que cela s’est toujours bien passé."

"Et maintenant, cette nouvelle génération d’asphalte, qui est très noir et très adhérent par temps sec, est comme un miroir par temps humide. Et oui, la visibilité n’est pas bonne. Mais je ne sais pas ce que nous pouvons faire là-bas ni ce que les pneus peuvent faire sur un revêtement très rugueux."

"Et même sur certaines autoroutes, j’ai dit à plusieurs reprises que certaines autoroutes ne produisent aucune projection. Donc, si nous mettons en place ce revêtement sur tous les circuits comme règle normale, nous n’aurons aucune projection."

"Cela entraînera probablement une dégradation importante dans des conditions sèches, je ne sais pas. Mais nous pourrons alors travailler à partir de ce thème et avoir un point de départ. Mais je ne suis qu’un pilote."