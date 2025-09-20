Alonso dévoile son plan pour sa retraite de la F1

Fernando Alonso a admis que la saison 2026 de Formule 1 pourrait être sa dernière, selon le niveau de compétitivité de son Aston Martin AMR26 l’an prochain.

À 44 ans, Alonso est de loin le pilote le plus âgé de la F1, ayant fait ses débuts en 2001. Le double champion du monde n’a plus remporté de Grand Prix depuis 2013. Malgré cette longue période de disette, Alonso reste extrêmement motivé pour renouer avec le succès en F1.

Alonso a retrouvé un certain succès lorsqu’il a rejoint Aston Martin en 2023, décrochant huit podiums. Mais toujours pas de 33e victoire...

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations techniques l’année prochaine, Alonso espère enfin disposer d’une voiture capable de gagner à nouveau. Aston Martin a investi massivement ces deux dernières années, sous l’impulsion de son propriétaire milliardaire Lawrence Stroll.

La signature d’Adrian Newey en tant que partenaire technique devrait permettre à Aston Martin de se rapprocher de la tête du classement de la F1. La compétitivité dépendra également du moteur Honda, Aston Martin rompant ses liens avec Mercedes à la fin 2025.

Alonso a donc fait le point à Bakou sur ce qu’il envisageait pour la suite de sa carrière. Si Aston Martin connaît à nouveau des difficultés en 2026, il pourrait rester une année supplémentaire dans l’espoir d’obtenir une F1 capable de gagner des courses.

"Cela dépendra de mon état physique et mental l’année prochaine."

"Mais je ne sais pas encore. Je n’ai pas d’idée précise pour l’instant. Si la voiture fonctionne bien, il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année."

"Oui. Je sais que j’ai plus de chances de bien réussir en 2027 ou 2028, lorsque le groupe que nous avons actuellement avec Adrian Newey et les autres sera stabilisé. Ils pourraient bien réussir dès la première année, mais d’ici la deuxième ou la troisième, ils sont assurés de bien réussir."

"Mais je dois y réfléchir moi-même. Si la voiture ne fonctionne pas bien, il est possible que je reste une année de plus pour terminer sur une note positive. Si la voiture fonctionne bien, 2026 sera probablement ma dernière année."

Mais que veut dire "fonctionne bien" pour Alonso ? Des victoires ? Un titre ? Réponse l’an prochain !

Alonso a déclaré que la refonte réglementaire imminente était sa dernière chance d’améliorer son palmarès.

"Je sais que c’est ma dernière chance. C’est le facteur qui fait la différence : c’est la dernière chance d’essayer de remporter un autre Grand Prix, de profiter des bons moments, de monter sur le podium et de se battre pour le championnat."

Il a déclaré que l’arrivée de Newey avait déjà fait forte impression. "Il est tout à fait à la hauteur de la tâche. C’est un concepteur différent de tous ceux que j’ai connus auparavant. Il est très méthodique, mais en même temps mystique. Brillant."

Alonso a toutefois déclaré qu’il souhaiterait savoir assez à l’avance s’il s’agissait de sa dernière saison.

"En 2018, lorsque j’ai quitté la F1, je me souviens de ce sentiment lorsque je suis allé au Japon et à d’autres Grands Prix où cela n’avait pas encore été annoncé, et je caressais déjà l’idée que ce serait ma dernière année. J’ai donc essayé de profiter des parades des pilotes, et dans ma tête, j’aimerais savoir afin de pouvoir dire au revoir, intérieurement, à chaque circuit."

Quant à sa motivation actuelle, Alonso a rassuré ses fans en leur affirmant qu’il ne resterait pas en Formule 1 si son rythme venait à baisser.

"Ce ne sera pas par manque de compétitivité. Quand je quitterai la Formule 1, je veux partir tel que je suis aujourd’hui, c’est-à-dire en me considérant comme le meilleur. Et je veux qu’au moins 30 ou 40 % des gens à l’extérieur continuent à me considérer comme le meilleur."

"Je ne veux pas partir parce que j’ai perdu mes compétences. Je veux partir en beauté."